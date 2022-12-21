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1 час назад

На «АвтоВАЗе» начали выпуск Lada Niva Travel с камерой заднего вида и системой мультимедиа

Car.ruиещё 1

Концерн «АвтоВАЗ» начал выпуск компактного внедорожника Lada Niva Travel, машина получила медиасистему и камеру заднего вида. Продолжается работа по возврату ранее имевшихся опций.

Начат выпуск Lada Niva Travel с камерой заднего вида и системой мультимедиа
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев© РИА Новости / Алексей Даничев

На протяжении истекшей недели на головном заводе в Тольятти шла сборка отечественных внедорожников семейства Niva. С конвейера сходили машины в двух комплектациях: Black и Off-road. Обе модификации представителей SUV-сегмента получили новое оборудование в виде мультимедийного комплекса и задней видеокамеры.

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Современную мультимедийную систему на модель Niva Travel устанавливали ещё в период, когда машины производились на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ под брендом Chevrolet.

В салоне отечественного внедорожника установлен 7-дюймовый сенсорный дисплей.

Он интегрируется со смартфонами и планшетами, функционирующими на ОС Android и iOS. У водителя есть возможность управлять музыкой непосредственно с данных устройств.

Автомобили с видеокамерой и мультимедиа системой вскоре начнут поступать в дилерские центры.

Помимо названных опций концерн обещает продолжить устанавливать в машины антиблокировочную систему (ABS). Предположительно, она вновь появится в автомобилях семейства Lada в начале 2023 года.

Компактный внедорожник Niva Travel некоторое время выпускался без нескольких штатных опций. Руководство «АвтоВАЗа» вынужденно скорректировало производственный план. Его изменение было вызвано нехваткой некоторых компонентов, которые поставлялись ранее в необходимом количестве.

В августе, после изменения производственного плана, внедорожники начали поступать в торговую сеть с неполным оснащением. В настоящее время ситуация с комплектующими изменилась, она стала наиболее благоприятной.

В перечень штатных опций вошли: электрические стеклоподъёмники передних боковых окон, обогрев зеркал заднего вида и электроусилитель руля. Имеется регулируемая по высоте рулевая колонка, металлическая защита картера, бортовой компьютер, аудиоподготовка, центральный электрозамок и система ЭРА-ГЛОНАСС.

Концерн «АвтоВАЗ» в настоящее время предлагает пять комплектаций внедорожника Lada Niva Travel, из которых базовой является модификация Classic. Стоимость автомобиля в данной версии составляет 998 900 рублей.

Автоновости,Chevrolet,Lada,Автоваз,
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