Chery выпустит новый купеобразный кроссовер

Компания Chery Automobile собирается пополнить свою линейку флагманским электрическим кроссовером, официальные изображения которого публикует портал Autohome. Купеобразная модель пока находится в разработке и носит внутренний индекс eQ7, который, впрочем, может поменяться: вполне возможно, что Chery прибегнет к помощи общественности, объявив конкурс на лучшее название. Ожидается, что премьера новинки состоится во второй половине 2023 года.

Фото: © Chery Automobile © Chery Automobile

На нескольких изображениях виден купеобразный кроссовер, напоминающий внешне выпущенный в 2020 году Chery eQ5, в оформлении которого участвовало итальянское ателье Pininfarina. Если он был размером с Audi Q5, то, возможно, новинка получит более внушительные габариты. У новинки будет «двухэтажная» оптика с крупными нишами снизу, заглушка на месте решетки радиатора, поднимающаяся к корме подоконная линия, козырек над задним стеклом и пластиковые накладки на колесных арках.

Chery Automobile

Chery Automobile

Салон Chery пока не раскрыла, как и подробности о «технике». Chery eQ5 вышел на рынок с силовыми установками мощностью до 204 лошадиных сил и батареей емкостью 70,1 киловатт-часа.