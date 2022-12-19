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3 часа назад

Chery выпустит новый купеобразный кроссовер

Motor.ru

Компания Chery Automobile собирается пополнить свою линейку флагманским электрическим кроссовером, официальные изображения которого публикует портал Autohome. Купеобразная модель пока находится в разработке и носит внутренний индекс eQ7, который, впрочем, может поменяться: вполне возможно, что Chery прибегнет к помощи общественности, объявив конкурс на лучшее название. Ожидается, что премьера новинки состоится во второй половине 2023 года.

Chery выпустит новый купеобразный кроссовер
Фото: © Chery Automobile© Chery Automobile

На нескольких изображениях виден купеобразный кроссовер, напоминающий внешне выпущенный в 2020 году Chery eQ5, в оформлении которого участвовало итальянское ателье Pininfarina. Если он был размером с Audi Q5, то, возможно, новинка получит более внушительные габариты. У новинки будет «двухэтажная» оптика с крупными нишами снизу, заглушка на месте решетки радиатора, поднимающаяся к корме подоконная линия, козырек над задним стеклом и пластиковые накладки на колесных арках.

Chery Automobile
Chery Automobile

Салон Chery пока не раскрыла, как и подробности о «технике». Chery eQ5 вышел на рынок с силовыми установками мощностью до 204 лошадиных сил и батареей емкостью 70,1 киловатт-часа.

Разработкой и выпуском электромобилей занимается специальное подразделение — Chery New Energy, в арсенале которой уже несколько «зеленых» моделей. В прошлом году стало известно о намерении Chery привезти электрокар в Россию. Тогда речь шла не о новой линейке, а о Tiggo e, представляющем собой «батарейную» версию Tiggo 4 (Tiggo 5x в Китае). Позже Chery сообщила, что в стране могут появиться и другие электрокары: более того, автопроизводитель не исключает и локальную сборку таких машин.

Автоновости,Audi Q5,Chery,Audi,
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