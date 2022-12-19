Chery выпустит новый купеобразный кроссовер

Компания Chery Automobile собирается пополнить свою линейку флагманским электрическим кроссовером, официальные изображения которого публикует портал Autohome. Купеобразная модель пока находится в разработке и носит внутренний индекс eQ7, который, впрочем, может поменяться: вполне возможно, что Chery прибегнет к помощи общественности, объявив конкурс на лучшее название. Ожидается, что премьера новинки состоится во второй половине 2023 года.
На нескольких изображениях виден купеобразный кроссовер, напоминающий внешне выпущенный в 2020 году Chery eQ5, в оформлении которого участвовало итальянское ателье Pininfarina. Если он был размером с Audi Q5, то, возможно, новинка получит более внушительные габариты. У новинки будет «двухэтажная» оптика с крупными нишами снизу, заглушка на месте решетки радиатора, поднимающаяся к корме подоконная линия, козырек над задним стеклом и пластиковые накладки на колесных арках.
Салон Chery пока не раскрыла, как и подробности о «технике». Chery eQ5 вышел на рынок с силовыми установками мощностью до 204 лошадиных сил и батареей емкостью 70,1 киловатт-часа.
Разработкой и выпуском электромобилей занимается специальное подразделение — Chery New Energy, в арсенале которой уже несколько «зеленых» моделей. В прошлом году стало известно о намерении Chery привезти электрокар в Россию. Тогда речь шла не о новой линейке, а о Tiggo e, представляющем собой «батарейную» версию Tiggo 4 (Tiggo 5x в Китае). Позже Chery сообщила, что в стране могут появиться и другие электрокары: более того, автопроизводитель не исключает и локальную сборку таких машин.