"АвтоВАЗ" рассчитывает получить прибыль по итогам 2022 года

«В 2022 году мы произведем около 220 тыс. автомобилей. Конечно, это меньше, чем в прошлом году, но в апреле прогнозы были гораздо более пессимистичные: что конвейер будет остановлен почти на год, а убытки «АвтоВАЗа» составят 30 млрд руб. Но мы в итоге работаем шесть дней в неделю и заработаем на конец года, пускай и небольшую, но все-таки определенную прибыль», — приводит агентство слова Соколова в эфире телеканала «Россия 24».