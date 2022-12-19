"АвтоВАЗ" рассчитывает получить прибыль по итогам 2022 года

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания рассчитывает завершить 2022 год с прибылью, сообщает «Интерфакс».
«В 2022 году мы произведем около 220 тыс. автомобилей. Конечно, это меньше, чем в прошлом году, но в апреле прогнозы были гораздо более пессимистичные: что конвейер будет остановлен почти на год, а убытки «АвтоВАЗа» составят 30 млрд руб. Но мы в итоге работаем шесть дней в неделю и заработаем на конец года, пускай и небольшую, но все-таки определенную прибыль», — приводит агентство слова Соколова в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы компании, в 2023 году «АвтоВАЗ» рассчитывает выпустить около 400 тыс. машин и расширить производственные мощности. Долю автогиганта на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей Соколов оценил в 40% и заявил об ожидании того, что в следующем году она сохранится на том же уровне.
По итогам 2021 года «АвтоВАЗ», принадлежавший на тот момент альянсу Renault-Nissan, получил прибыль в €166 млн.
Также Соколов заявил, что не ожидает широкого распространения электромобилей в России до 2030 года и пообещал до Нового года представить первый прототип электрического Lada Largus.