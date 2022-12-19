Завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал сокращать рабочих

Автомобильный завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», расположенный в Санкт-Петербурге, приступил к сокращению рабочих. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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По данным издания, сотрудники завода узнали о начале процесса сокращения 19 декабря. Подписание соглашений о расторжении трудового договора начнется 16 января и продлится до 3 февраля. Увольнение сотрудников будет происходить с 23 января по 17 февраля. Если к этому моменту не удастся снизить численность до заданного компанией уровня, с 20 февраля компания начнет сокращения по ТК РФ.

Отмечается, что будет сокращено до 80% сотрудников. При этом компания выплатит работникам по 12 окладов.

Напомним, предприятие приостановило выпуск автомобилей с марта этого года в связи с трудностями с поставками запчастей. С тех пор компания продлевает сроки простоя. Осенью этого года появилась информация о возможной продаже предприятия.