Составлен рейтинг регионов России по доступности новых автомобилей

Во второй половине нынешнего года российский авторынок начал адаптироваться к новым сложным условиям благодаря отечественным и китайским брендам, отмечают эксперты. Однако позволить себе новый автомобиль за 900 тысяч рублей способны только 20 процентов семей — при том, что средняя цена еще летом была выше двух миллионов. Наиболее доступны автомобили жителям северных регионов РФ, а наименее доступны — на Кавказе, говорится в исследовании РИА «Новости».

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Эксперты учитывали долю семей в каждом регионе, способные одновременно платить по кредиту, обслуживать автомобиль и тратиться на повседневные расходы. Кредит рассчитывался при первоначальном взносе в 20 процентов и сроке три года. Доля таких семей по всей стране составила всего 16,3 процента — на 1,6 процента меньше, чем годом ранее, что объясняют резким подорожанием машин.

Наиболее доступным автомобиль за 900 тысяч рублей является для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа: там его могут себе позволить 56,9 процента семей. Второе и третье места заняли Чукотка и Магаданская область с 48,9 и 44,2 процента соответственно. На четвертом месте оказался Ханты-Мансийский АО (40,4 процента), на пятом — Ненецкий (38,1 процента).

Москва заняла лишь шестую строчку с 37,3 процента жителей, которым доступна такая покупка. Санкт-Петербург с 28,9 процента — на 10-м месте. Замыкают рейтинг Ингушетия с 2,6 процента, Чечня (2,8 процента), Кабардино-Балкария (4,3 процента), Дагестан (4,4 процента) и Калмыкия (4,9 процента).

Что касается автомобилей за 2,5 миллиона рублей (средняя цена на сегодняшний день), то их могут себе позволить только 4,5 процента россиян. Машину премиум класса могут купить и обслуживать 1,65 процента жителей Чукотки, 1,61 процента москвичей и 1,49 процента жителей ЯНАО.