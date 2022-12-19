Для Chevrolet Camaro подготовили 10,35-литровый мотор V8

Компания Chevrolet раскрыла данные о дрэговом COPO Camaro 2023 модельного года. Купе лишится мотора Big Block V8 9.4, но взамен получит ещё более инфернальный агрегат — «восьмерку» ZZ632 объемом 10,35 литра. В «коробочном» исполнении она выдает 1018 лошадиных сил и 1188 Нм крутящего момента и на COPO Camaro 2023 будет работать в паре с трехдиапазонным автоматом ATI Racing Products TH400.

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В модельном ряду Chevrolet купе COPO Camaro занимает особое место. Заводской драгстер долгое время выпускали мелкой серией, но в 2022-м тираж решили не ограничивать — и это при том, что в число доступных вариантов двигателей включили Big Block V8 9.4. Двухдверку продолжат выпускать и в следующем году, но сумасшедший мотор из гаммы уберут. Его заменит ещё более инфернальный агрегат — Big Block ZZ632 V8 объемом 10,35 литра.

В «коробочном» исполнении ZZ632 выдает 1018 лошадиных сил и 1188 Нм крутящего момента, и цифры COPO Camaro могут оказаться довольно близкими. Пока же известная отдача двух других моторов — «восьмерок» объемом 5,7 и 7,0 литра.

Первая оснащена приводным нагнетателем и развивает 588 сил, вторая — это 476-сильный «атмосферник». Все три агрегата сочетаются с трехдиапазонным автоматом ATI Racing Products TH400.

Цены и сроки поставок новых COPO Camaro пока не объявлены (купе с мотором V8 9.4 стоило 105 500 доллара, что соответствует семи миллионам рублей). Но заказы уже принимаются.