Для Chevrolet Camaro подготовили 10,35-литровый мотор V8

Компания Chevrolet раскрыла данные о дрэговом COPO Camaro 2023 модельного года. Купе лишится мотора Big Block V8 9.4, но взамен получит ещё более инфернальный агрегат — «восьмерку» ZZ632 объемом 10,35 литра. В «коробочном» исполнении она выдает 1018 лошадиных сил и 1188 Нм крутящего момента и на COPO Camaro 2023 будет работать в паре с трехдиапазонным автоматом ATI Racing Products TH400.
В модельном ряду Chevrolet купе COPO Camaro занимает особое место. Заводской драгстер долгое время выпускали мелкой серией, но в 2022-м тираж решили не ограничивать — и это при том, что в число доступных вариантов двигателей включили Big Block V8 9.4. Двухдверку продолжат выпускать и в следующем году, но сумасшедший мотор из гаммы уберут. Его заменит ещё более инфернальный агрегат — Big Block ZZ632 V8 объемом 10,35 литра.
В «коробочном» исполнении ZZ632 выдает 1018 лошадиных сил и 1188 Нм крутящего момента, и цифры COPO Camaro могут оказаться довольно близкими. Пока же известная отдача двух других моторов — «восьмерок» объемом 5,7 и 7,0 литра.
Первая оснащена приводным нагнетателем и развивает 588 сил, вторая — это 476-сильный «атмосферник». Все три агрегата сочетаются с трехдиапазонным автоматом ATI Racing Products TH400.
Цены и сроки поставок новых COPO Camaro пока не объявлены (купе с мотором V8 9.4 стоило 105 500 доллара, что соответствует семи миллионам рублей). Но заказы уже принимаются.
Резерв производственного слота для купе 2023 модельного года требует подтверждения производителя. После его получения покупателю необходимо будет внести залог в размере 15 тысяч долларов.