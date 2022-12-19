В России начались продажи лучшего китайского автомобиля 2022 года

В Китае прошла национальная премия Xuanyuan Award, в рамках которой в стране выбирали лучший автомобиль 2022 года. За почетное звание соревновались 86 моделей. Победителем стал кроссовер Li Auto L9, который уже предлагают приобрести российские дилеры на популярных сайтах объявлений. Стоимость флагмана из Поднебесной в зависимости от комплектации составляет от 5 900 000 до 6 500 000 рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Габариты L9 составляют 5200 миллиметров в длину при 3100-миллиметровой колесной базе. В движение кроссовер приводит гибридная силовая установка, состоящая из полуторалитрового бензинового двигателя, который работает в качестве генератора для аккумулятора, а также двух электромоторов, мощность которых составляет 177 и 272 лошадиные силы. На электротяге модель способна проехать 215 километров, при полной автономности – 1315 километров.

В комплектацию автомобиля входят шесть раздельных сидений с электроприводом и подогревом. При этом передние кресла оборудованы функциями вентиляции и массажа. Кроме того, модель оборудована двумя сенсорными дисплеями диагональю 15,7 дюйма, а также дополнительным экраном, вмонтированным в потолок.

Однако главной особенностью кроссовера является целый набор современных электронных датчиков. L9 получил лидар со 128 лазерными лучами, 12 камер кругового обзора и ультразвуковые датчики. В перспективе подобная плеяда систем позволит обеспечить автомобилю четвертый уровень автономности.