АвтоВАЗ возобновил продажи самой дешевой Lada Granta

Lada Granta в базовом исполнении Classic'22, появившемся на рынке в ответ на санкции, снова поступает в дилерские центры отечественной марки. Об этом пишет портал Quto, ссылаясь на официальных продавцов. В октябре Classic'22 исчезла из их ассортимента, а на ее место пришла Granta в более дорогом исполнении с приставкой Advance. Такие автомобили комплектуются двумя подушками безопасности, аудиосистемой, подогревом передних сидений и модулем ЭРА-ГЛОНАСС, но стоят на 72-77 тысяч дороже.

Фото: Lada Lada

Теперь же в салонах стала вновь появляться Lada Granta в «урезанной» комплектации Classic’22. У такой модели нет подушки безопасности, антиблокировочной системы, системы вспомогательного торможения, преднатяжителей ремней безопасности и иммобилайзера. В список оснащения входят электроусилитель руля, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, электростеклоподъемники, бортовой компьютер и аудиоподготовка с четырьмя динамиками.

Рекомендованная стоимость Granta в такой версии стартует с 678,3 тысячи рублей — она не изменилась с лета, когда автомобиль только появился в продаже. Однако дилеры просят за «Гранту» уже 750-770 тысяч рублей без учета скидок.

АвтоВАЗ, которому в 2022 году пришлось искать альтернативы привычным поставщикам, нацелен на углубление локализации производства. В следующем году российский производитель собирается выпустить чуть больше 400 тысяч автомобиль, при этом вернув на конвейер ныне отсутствующие модели — Lada Largus и Vesta.