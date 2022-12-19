В Россию привезли из Казахстана новый Haval H6

Российские дилеры начали продажи китайского кроссовера Haval H6 третьего поколения, который появился на рынке благодаря параллельному импорту. Продавцы завезли первую партию автомобилей из Казахстана. Также приобрести автомобиль можно под заказ. Стоимость новинки из Поднебесной на отечественном рынке достигает трех миллионов рублей. При этом в Казахстане минимальная стоимость паркетника составляет 12 990 000 тенге (примерно 1,8 миллиона рублей по текущему курсу).

Третье поколение Haval H6 построили на новой модульной платформе L.E.M.O.N, часть элементов которой выполнена из алюминиевых компонентов. В комплектацию новинки входит 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 12,3-дюйма, а также запуск двигателя с кнопки, селектор переключения передач в виде «шайбы» и беспроводная зарядка для смартфона.

На казахстанском рынке автомобиль доступен с полуторалитровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и 204-сильным двигателем объемом два литра. Оба агрегата работают в паре с семиступенчатым «роботом». Для модели доступен передний или полный привод.

Haval H6 в Казахстане можно приобрести от 12 990 000 тенге (примерно 1,8 миллиона рублей по текущему курсу). У российских дилеров стоимость кроссовера достигает трех миллионов рублей.