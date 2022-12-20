Российским водителям напомнили, как их накажут за незаконный тюнинг

Тюнинг автомобиля — понятие широкое: от установки аудиосистемы до тонировки. Некоторые апгрейды авто вполне законны, вторые — необходимо согласовывать с ГИБДД, третьи — строго-настрого запрещены. О том, что входит в каждую из категорий и какое наказание ждёт тех, кто нарушит закон, россиянам напомнили специалисты компаний «АвтоСпецЦентр» и «Автодом».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам экспертов, в перечень разрешённого тюнинга входят установка аудиосистемы, перетяжка салона, замена чехлов и отделочных материалов, замена руля изменения клиренса. Также не запрещены: установка дефлекторов на капоте и боковых стеклах, брызговики и сертифицированный багажник на крыше (в случае если для него предусмотрены рейлинги) и смена настройки в программном обеспечении автомобиля.

Видео дня

Что касается ксеноновых или светодиодных ламп в фарах, то они формально законом не запрещены, так как испускают белый свет, разрешённый спереди. Однако в «АвтоСпецЦентре» отметили, что в 2022 году за такое изменение конструкции могут оштрафовать на 500 рублей.

А вот за установку специальных световых (мигалок) или звуковых сигналов наказание куда строже — можно лишиться водительских прав от одного до полутора лет, а за красные лампы на передние фары — от 4 до 6 месяцев. Нельзя и клеить на авто знак «Инвалид» (если вы, конечно, не инвалид) или цветографической схемы легкового такси (если вы не таксист). Нарушение влечёт за собой штраф в размере 5000 рублей.

В большинстве случаев эксплуатация тюнингового автомобиля будет незаконной, если изменения не согласовать с ГИБДД.

«Если оборудование не сертифицировано и не предусмотрено в комплектации автомобиля, необходимо провести его экспертизу в специализированном учреждении и после установки зарегистрировать в ГИБДД», — посоветовали в «Автодоме».

Там напомнили, что без регистрации нельзя устанавливать газобаллонное оборудование, аэродинамический обвес, колёсные диски нестандартного размера, тягово-сцепное устройство, усиливающие конструкции, крепления багажника, рекламные конструкции.

«Также недопустимо без официального разрешения менять бампер, кузов, сиденья, светотехнику, подвеску, двигатель, трансмиссию, рулевой механизм, выхлопную систему, тип топлива. Лобовое стекло должно пропускать не менее 85% света, а передние боковые — не менее 80%. Полная, не пропускающая свет тонировка допустима для других стёкол. При этом запрещена зеркальная тонировка», — отметили эксперты.