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51 минуту назад

Депутат Чернышов опроверг предложение отдать Китаю заводы ушедших из РФ  автокомпаний

Газета.Ruиещё 2

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) опроверг информацию о том, что он якобы предложил продать российские автозаводы, принадлежавшие ушедшим из страны автопроизводителям, китайским фирмам. Об этом сообщает Regnum.

Депутат опроверг предложение отдать Китаю заводы ушедших из РФ автокомпаний
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Информация о том, что я предложил продать заводы, находящиеся на территории России, Китаю — абсолютная ложь. Полностью опровергаю эту информацию. Подобной инициативы нет в моем портфеле предложений», — сообщил Борис Чернышов.

Ранее СМИ сообщали о том, что Борис Чернышов предложил продать часть российских автозаводов, принадлежавших ушедшим из страны автопроизводителям, китайским фирмам. Говорилось, что на базе данных предприятий можно было бы организовано производство китайских машин. Сообщалось, что свое предложение депутат направил в Минпромторг РФ.

Ранее стало известно, что автомобильный завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», расположенный в Санкт-Петербурге, приступил к сокращению рабочих. Подписание соглашений о расторжении трудового договора начнется 16 января и продлится до 3 февраля.

Автоновости,Hyundai,Борис Чернышов,ЛДПР,Минпромторг,Госдума,
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