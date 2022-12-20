Депутат опроверг предложение отдать Китаю заводы ушедших из РФ автокомпаний

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) опроверг информацию о том, что он якобы предложил продать российские автозаводы, принадлежавшие ушедшим из страны автопроизводителям, китайским фирмам. Об этом сообщает Regnum.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Информация о том, что я предложил продать заводы, находящиеся на территории России, Китаю — абсолютная ложь. Полностью опровергаю эту информацию. Подобной инициативы нет в моем портфеле предложений», — сообщил Борис Чернышов.

Ранее СМИ сообщали о том, что Борис Чернышов предложил продать часть российских автозаводов, принадлежавших ушедшим из страны автопроизводителям, китайским фирмам. Говорилось, что на базе данных предприятий можно было бы организовано производство китайских машин. Сообщалось, что свое предложение депутат направил в Минпромторг РФ.