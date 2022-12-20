Пешеход виноват: Cуд напомнил, когда прав водитель

Водители, сбившие пешеходов, в некоторых случаях могут быть правыми в своих действиях, а вина в этом случае ложится полностью на пешехода, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет «РГ», в России в этом году на пешеходов совершили около 32 тысяч наездов, треть из них произошла по вине самих пешеходов. При этом издание подчеркивает, что пешеходы имеют преимущество в пешеходных зонах и на переходах. В остальных случаях преимущества у водителей, если на дороге не нарисована разметка и отсутствуют соответствующие знаки.
В таких случаях пешеходы рискуют собственной жизнью, а значит могут попасть под колеса автомобиля. Водителей же часто обязывают оплатить лечение или похороны пострадавшего, правда бывают исключения из этой практики.
Так, в северной столице водитель Сергей сбил пешехода насмерть. Следствие и суд первой инстанции постановили его виновным и обязали выплатить моральный ущерб сестре пострадавшего. С таким решением водитель не был согласен и направил апелляцию. Суд второй инстанции учел доводы водителя, отменил приговор и направил его на пересмотр. В итоге суд оправдал водителя, а также не стал удовлетворять иск о взыскании морального ущерба.
Среди основных доводов водителя был тот, что человек шел по дороге предназначенной только для автомобильного транспорта, потому как вдоль трассы были установлены отбойники. Также водитель не мог увидеть пешехода, потому как обзор закрывали другие машины. При этом если пешеход выжил бы, то с водителя могли взыскать сумму на лечение мужчины.