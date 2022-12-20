Пешеход виноват: Cуд напомнил, когда прав водитель

Водители, сбившие пешеходов, в некоторых случаях могут быть правыми в своих действиях, а вина в этом случае ложится полностью на пешехода, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как пишет «РГ», в России в этом году на пешеходов совершили около 32 тысяч наездов, треть из них произошла по вине самих пешеходов. При этом издание подчеркивает, что пешеходы имеют преимущество в пешеходных зонах и на переходах. В остальных случаях преимущества у водителей, если на дороге не нарисована разметка и отсутствуют соответствующие знаки.

В таких случаях пешеходы рискуют собственной жизнью, а значит могут попасть под колеса автомобиля. Водителей же часто обязывают оплатить лечение или похороны пострадавшего, правда бывают исключения из этой практики.

Так, в северной столице водитель Сергей сбил пешехода насмерть. Следствие и суд первой инстанции постановили его виновным и обязали выплатить моральный ущерб сестре пострадавшего. С таким решением водитель не был согласен и направил апелляцию. Суд второй инстанции учел доводы водителя, отменил приговор и направил его на пересмотр. В итоге суд оправдал водителя, а также не стал удовлетворять иск о взыскании морального ущерба.