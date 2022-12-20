Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
43 минуты назад

Пешеход виноват: суд напомнил, когда прав водитель

Deita.ru

Водители, сбившие пешеходов, в некоторых случаях могут быть правыми в своих действиях, а вина в этом случае ложится полностью на пешехода, сообщает ИА DEITA.RU.

Пешеход виноват: Cуд напомнил, когда прав водитель
Фото: Deita.ruDeita.ru

Как пишет «РГ», в России в этом году на пешеходов совершили около 32 тысяч наездов, треть из них произошла по вине самих пешеходов. При этом издание подчеркивает, что пешеходы имеют преимущество в пешеходных зонах и на переходах. В остальных случаях преимущества у водителей, если на дороге не нарисована разметка и отсутствуют соответствующие знаки.

В таких случаях пешеходы рискуют собственной жизнью, а значит могут попасть под колеса автомобиля. Водителей же часто обязывают оплатить лечение или похороны пострадавшего, правда бывают исключения из этой практики.

Так, в северной столице водитель Сергей сбил пешехода насмерть. Следствие и суд первой инстанции постановили его виновным и обязали выплатить моральный ущерб сестре пострадавшего. С таким решением водитель не был согласен и направил апелляцию. Суд второй инстанции учел доводы водителя, отменил приговор и направил его на пересмотр. В итоге суд оправдал водителя, а также не стал удовлетворять иск о взыскании морального ущерба.

Среди основных доводов водителя был тот, что человек шел по дороге предназначенной только для автомобильного транспорта, потому как вдоль трассы были установлены отбойники. Также водитель не мог увидеть пешехода, потому как обзор закрывали другие машины. При этом если пешеход выжил бы, то с водителя могли взыскать сумму на лечение мужчины.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители