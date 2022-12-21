В следующем году каждый второй автомобиль в РФ будет китайским

Специалисты компании «ВТБ Лизинг» провели исследование, в ходе которого выяснили, что к концу 2022 года автомобильный рынок в России почти на 30 процентов состоит из модельного ряда китайских марок. Эксперты утверждают, что из-за ухода с отечественного рынка европейских, японских и американских автопроизводителей их нишу в следующем году займут бренды из Поднебесной. Причем доля китайских машин в России может превысить 50 процентов.

Фото: © Haval Нижегородец © Haval Нижегородец

Директор по продажам продуктов автолизинга «ВТБ Лизинг» Артем Киселев сообщил, что минувшей осенью автомобильные бренды из Европы, США и Японии практически распродали все свои машины, хранившиеся на складах. В связи с этим отечественный рынок заполонили транспортные средства китайских компаний, доля сделок по лизингу с которыми у «ВТБ» выросла в пять раз.

Кроме того, на ассортимент повлиял и запрет на ввоз в Россию премиальных автомобилей дороже 50 000 евро. В связи с санкциями доля дорогостоящих легковушек в 2022 году сократилась с 20 до 11 процентов. В настоящее время самым популярным брендом в этой категории явлется Mercedes-Benz, который перехватил пальму первестна у BMW. Подобная тенденция может привести к тому, что уже в следующем году каждый второй автомобиль в России будет китайского производства.