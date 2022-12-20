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1 час назад

Концерн Stellantis подтвердил еще одну смерть водителя из-за подушки безопасности Takata Airbag

PNZdrive

Stellantis выпустил предупреждение «не садиться за руль» для неотремонтированных автомобилей Chrysler 300. Национальная администрация безопасности дорожного движения подтвердила в понедельник еще один несчастный случай с подушкой безопасности Takata, в результате чего общее число смертей в этом году достигло пяти.

Stellantis подтвердил еще одну смерть водителя из-за Takata Airbag
Фото: PNZdrivePNZdrive

В отдельном заявлении Stellantis призвал владельцев старых автомобилей Chrysler и Dodge с открытыми подушками безопасности со стороны водителя Takata немедленно прекратить вождение своих автомобилей и связаться с компанией, чтобы запланировать необходимый ремонт.

Смертельный исход произошел в результате недавней аварии Chrysler 300 2010 года выпуска, когда лопнул надувной элемент боковой подушки безопасности водителя Takata. В ноябре Stellantis выпустил предупреждение «Не садитесь за руль» примерно для 276 000 автомобилей Dodge Magnum, Charger и Challenger, а также Chrysler 300 с 2005 по 2010 модельные годы. Предупреждение поступило после того, как два человека погибли в разных авариях с участием Dodge Charger 2010 года, когда взорвались боковые подушки безопасности водителя Takata.

NHTSA призывает всех владельцев немедленно проверить, не отзывается ли в их автомобиле открытая подушка безопасности, и связаться со своим дилером.

Отзыву подушек безопасности Takata подлежат миллионы автомобилей многих автопроизводителей в США. Это крупнейший отзыв автомобилей в истории США, который проводится уже 10 лет. В общей сложности 24 человека погибли из-за неисправных подушек безопасности Takata, еще один случай произошел в начале этого месяца.

Автоновости,Dodge Magnum,Dodge Charger,Dodge,Chrysler,
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