Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
2 часа назад

Запчасти для автомобилей Haval начнут выпускать в Москве

Motor.ruиещё 4

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью информационному агенству РИА Новости сообщил, что в столичном районе Западное Бирюлёво запустили завод «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) по производству автомобильных компонентов для модельного ряда Haval. Комплектующие будут производить для тульского предприятия китайской марки. Кроме того, продукцию московской площадки смогут применять и на конвейерах АвтоВАЗа.

Запчасти для автомобилей Haval начнут выпускать в Москве
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыПресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По словам Ефимова, столичное предприятие подписало первый контракт с компанией Haval на поставку кузовных деталей. В настоящее время на заводе работают над адаптацией штамповой оснастки для производственных линий. Мощности площадки позволят выпускать до 12 миллионов штампованных деталей ежегодно. Такое количество комплектующих обеспечит 250 000 автомобилей.

Основной продукцией завода станет производство кузовных панелей, включая крыши, капоты, силовые компоненты, а также напольные панели, лонжероны и боковые стойки. Руководитель ААТ Зоригто Саханов заявил, что помимо локализации продукции зарубежных производителей столичная площадка позволит создать новые рабочие места. При этом детали завода смогут применять при производстве моделей АвтоВАЗа.

Накануне глава АвтоВАЗа сообщил, когда специалисты планируют возобновить работу на бывшем доме вводе Nissan. Максим Соколов рассчитывает, что площадка в Санкт-Петербурге заработает во второй половине 2023 года.

Автоновости,Nissan,Зоригто Саханов,Владимир Ефимов,Максим Соколов,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители