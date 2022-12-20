Запчасти для автомобилей Haval начнут выпускать в Москве

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью информационному агенству РИА Новости сообщил, что в столичном районе Западное Бирюлёво запустили завод «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) по производству автомобильных компонентов для модельного ряда Haval. Комплектующие будут производить для тульского предприятия китайской марки. Кроме того, продукцию московской площадки смогут применять и на конвейерах АвтоВАЗа.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По словам Ефимова, столичное предприятие подписало первый контракт с компанией Haval на поставку кузовных деталей. В настоящее время на заводе работают над адаптацией штамповой оснастки для производственных линий. Мощности площадки позволят выпускать до 12 миллионов штампованных деталей ежегодно. Такое количество комплектующих обеспечит 250 000 автомобилей.

Основной продукцией завода станет производство кузовных панелей, включая крыши, капоты, силовые компоненты, а также напольные панели, лонжероны и боковые стойки. Руководитель ААТ Зоригто Саханов заявил, что помимо локализации продукции зарубежных производителей столичная площадка позволит создать новые рабочие места. При этом детали завода смогут применять при производстве моделей АвтоВАЗа.