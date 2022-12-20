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1 час назад

В России вступили в силу новые ценовые справочники ОСАГО

Лера Букина

В России цену восстановительного ремонта автомобиля по ОСАГО теперь считают по новым правилам. В стране начали действовать справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, сообщают «Известия».

Данные Российского союза автостраховщиков свидетельствуют о том, что стоимость запчастей для машин стабилизировалась, в этой связи средняя цена деталей, материалов для ремонта и нормо-часа в новой редакции справочников скорректировалась не столь значительно.

Специалисты подтверждают, что ситуация на рынке запчастей урегулировалась. Вместе с тем они указывают на то, что для полного восстановления поврежденного автомобиля все еще не хватает компенсации по ОСАГО.

«Цены, указанные в этих справочниках, имеют мало общего с реальной ситуацией на рынке», — подчеркнули в «Движении автомобилистов России».

В «Национальном автомобильном союзе» также считают, что ценовые справочники имеют мало общего с реальными ценами на запчасти. Там добавили, что на стоимость той или иной детали влияет срок поставки. Чем меньше этот срок, тем выше будет цена на запчасти. Вместе с тем стоимость деталей будет ниже в том случае, если их поставят через несколько месяцев. В союзе подчеркивают, что срок поставки в ценовых справочниках в расчет не берут. Не исключено, что в них указывают цену на запчасти, которые прибудут через достаточно продолжительное время, добавили в союзе.

В России начались продажи новых китайских кроссоверов

Ранее заявил глава комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский заявил «Российской газете», что единый полис ОСАГО должен появиться в России и Белоруссии. Принятие соответствующего закона в государствах ожидается в начале 2023 года, указал он.

Автоновости,Видео,Виктор Пинский,Госдума,
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