В России вступили в силу новые ценовые справочники ОСАГО

Специалисты подтверждают, что ситуация на рынке запчастей урегулировалась. Вместе с тем они указывают на то, что для полного восстановления поврежденного автомобиля все еще не хватает компенсации по ОСАГО.

В «Национальном автомобильном союзе» также считают, что ценовые справочники имеют мало общего с реальными ценами на запчасти. Там добавили, что на стоимость той или иной детали влияет срок поставки. Чем меньше этот срок, тем выше будет цена на запчасти. Вместе с тем стоимость деталей будет ниже в том случае, если их поставят через несколько месяцев. В союзе подчеркивают, что срок поставки в ценовых справочниках в расчет не берут. Не исключено, что в них указывают цену на запчасти, которые прибудут через достаточно продолжительное время, добавили в союзе.