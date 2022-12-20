Suzuki готовится к производству пятидверного Jimny

Suzuki производила трехдверную версию внедорожника Jimny на своем заводе в Харьяне с января 2021 года и экспортировала ее на рынки с левым и правым рулем, такие как Африка и Ближний Восток. Однако, согласно информации в октябре компания прекратила производство трехдверного Jimny.
Сборочная линия на заводе MSIL в Гургаоне, которая ранее предназначалась для выпуска снятого с производства внедорожника Gypsy и использовалась для производства трехдверного Jimny, теперь модернизируется для производства пятидверного внедорожника Jimny.
Компания планирует выпускать около 5000-6000 единиц пятидверного Jimny каждый месяц. Ходят слухи, что внедорожник может быть переименован в Gypsy, тем самым возродив культовый бренд после того, как он был снят с производства в 2018 году из-за более строгих норм выбросов, аварий и безопасности.