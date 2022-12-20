Кроссовер Kia KX3 начали продавать в России

Внешность KX3 полностью копирует индийский и корейский Seltos, но есть различия в габаритах. Длина версии для рынка Поднебесной - 4 345 мм, в то время как в корейской спецификации кроссовер растянулся до 4 375 мм, в индийской, напротив, он короче - всего 4 315 мм. В колесной базе тоже есть разница в зависимости от рынка, но они не критичны, главное, что она максимальная для Китая (2 630 мм) и больше, чем у предыдущего KX3 - 2 590 мм.