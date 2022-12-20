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20 декабря

Кроссовер Kia KX3 начали продавать в России

Российская Газета

Один из крупных дилеров привез в Россию кроссовер Kia KX3, который предлагается на рынке Китая. Как выяснила "Российская газета", за модель просят 2 568 610 рублей.

Кроссовер Kia KX3 начали продавать в России
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

Комплектация только одна Fashion edition. А вот цвета есть разные: оранжевый, белый, черный, серый и красный.

У Kia KX3 (Kia Seltos) безальтернативный атмосферный двигатель 1,5 литра (115 л.с.). Коробка - вариатор. Привод - только передний.

Среди опций можно выделить адаптивный автоматический дальний свет фар, панорамный люк, систему помощи при экстренном торможении, круиз-контроль, систему контроля давления в шинах, функцию защиты от защемления на стеклах, датчик дождя, камеру заднего вида.

www.autohome.com.cn

Внешность KX3 полностью копирует индийский и корейский Seltos, но есть различия в габаритах. Длина версии для рынка Поднебесной - 4 345 мм, в то время как в корейской спецификации кроссовер растянулся до 4 375 мм, в индийской, напротив, он короче - всего 4 315 мм. В колесной базе тоже есть разница в зависимости от рынка, но они не критичны, главное, что она максимальная для Китая (2 630 мм) и больше, чем у предыдущего KX3 - 2 590 мм.

www.autohome.com.cn

Оформлением интерьера китайский KX3 подражает индийскому: комбинация приборов и медиасистема здесь объединены в один корпус. При этом сенсорный блок климат-контроля, центральный тоннель и рычаг трансмиссии у KX3 оригинальные.

Автоновости,Кроссовер,Kia,
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