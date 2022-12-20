В Петербурге запустили первую отечественную ЭЗС

В Северной столице открыли первую зарядную станцию отечественного производства для электромобилей (ЭЗС). Разработка компании "Силовые машины" появилась на парковке гипермаркета на Лиговском проспекте.
Новейшая модификация быстрой мультизарядной станции поддерживает все современные стандарты и протоколы. Важно, что она не только разработана, но и произведена в России из отечественных комплектующих, отмечают автоэксперты. То есть все необходимые детали будут всегда доступны и никаких сбоев не возникнет. Производство этих ЭЗС отличается глубокой локализацией, подчеркнул генеральный конструктор "Силовых машин" Александр Ивановский.
Диапазон мощности станции - до 350 киловатт. Ее можно использовать для зарядки не только легковых автомобилей, но и общественного электротранспорта, а также спецтехники. Один из главных плюсов новой "автозарядки" - модульная конструкция, благодаря которой можно подстраивать ее мощность под разные потребности.
Станция также оборудована уникальной системой обеспечения автономной работы и предусматривает возможность удаленного мониторинга. Новинка позволяет оплачивать электричество всеми способами. Но пока это не понадобится: первое время ЭЗС работает в тестовом режиме бесплатно.
В зависимости от комплектации на ней можно заряжать одновременно от двух до четырех машин. Оборудование представлено не только в стационарном, но и в мобильном исполнении, чтобы в случае аварии "оживить" электрокар в любой точке. На предприятии заявляют, что готовы запустить серийное производство различных модификаций ЭЗС в количестве тысячи экземпляров в год. В проекте задействованы петербургский завод "Электросила", "Реостат" в Великих Луках, для сборочных работ используется площадка Ленинградского металлического завода.