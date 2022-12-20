В Петербурге запустили первую отечественную ЭЗС

В Северной столице открыли первую зарядную станцию отечественного производства для электромобилей (ЭЗС). Разработка компании "Силовые машины" появилась на парковке гипермаркета на Лиговском проспекте.

Фото: Пресс-служба компании "Силовые машины" Пресс-служба компании "Силовые машины"

Новейшая модификация быстрой мультизарядной станции поддерживает все современные стандарты и протоколы. Важно, что она не только разработана, но и произведена в России из отечественных комплектующих, отмечают автоэксперты. То есть все необходимые детали будут всегда доступны и никаких сбоев не возникнет. Производство этих ЭЗС отличается глубокой локализацией, подчеркнул генеральный конструктор "Силовых машин" Александр Ивановский.

Диапазон мощности станции - до 350 киловатт. Ее можно использовать для зарядки не только легковых автомобилей, но и общественного электротранспорта, а также спецтехники. Один из главных плюсов новой "автозарядки" - модульная конструкция, благодаря которой можно подстраивать ее мощность под разные потребности.

Станция также оборудована уникальной системой обеспечения автономной работы и предусматривает возможность удаленного мониторинга. Новинка позволяет оплачивать электричество всеми способами. Но пока это не понадобится: первое время ЭЗС работает в тестовом режиме бесплатно.