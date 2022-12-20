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57 минут назад

Остановленные российские заводы предложили продать китайцам

Motor.ru

В Госдуме придумали, как поступить с автозаводами, остановленными после ухода западных производителей. Вице-спикер ГД от фракции ЛДПР Борис Чернышов призвал продать часть простаивающих российских предприятий китайским компаниям, а на оставшихся наладить производство отечественных машин. По его мнению, такие шаги поддержат как саму отрасль, лишившуюся привычных партнеров, так и российских потребителей.

Остановленные российские заводы предложили продать китайцам
Фото: Завод Toyota в Санкт-ПетербургеЗавод Toyota в Санкт-Петербурге

По словам Чернышова, часть простаивающих производств стоит продать китайским маркам, которые организуют там сборку своих автомобилей. При этом на все машины, сделанные в России, предлагается распространить систему льготного кредитования, а также освободить их покупателей от уплаты транспортного налога на два года.

Таким образом, для россиян будет намного выгоднее приобретать автомобили, произведенные на территории страны, «чем переплачивать за европейские марки перекупщикам и различным спекулянтам», сказал депутат. Кроме этого, решение поддержит и отечественный автопром: заводы вернутся к работе и начнут платить налоги.

Письма с предложением в ближайшее время будут направлены в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг.

На многих автозаводах России, открывшихся после ухода зарубежных компаний, налажено производство китайских моделей под новыми шильдиками: перелицованных «китайцев» выпускают, к примеру, «Москвич» и липецкий «Моторинвест». В начале декабря автодилеры в открытом письме автосалонам китайских брендов заметили, что в ближайшие годы модельный ряд марок из КНР может поглотить отечественный автомобильный рынок.

Автоновости,Борис Чернышов,ФАС России,ЛДПР,Минпромторг,Госдума,
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