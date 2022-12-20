Остановленные российские заводы предложили продать китайцам

В Госдуме придумали, как поступить с автозаводами, остановленными после ухода западных производителей. Вице-спикер ГД от фракции ЛДПР Борис Чернышов призвал продать часть простаивающих российских предприятий китайским компаниям, а на оставшихся наладить производство отечественных машин. По его мнению, такие шаги поддержат как саму отрасль, лишившуюся привычных партнеров, так и российских потребителей.

Фото: Завод Toyota в Санкт-Петербурге Завод Toyota в Санкт-Петербурге

По словам Чернышова, часть простаивающих производств стоит продать китайским маркам, которые организуют там сборку своих автомобилей. При этом на все машины, сделанные в России, предлагается распространить систему льготного кредитования, а также освободить их покупателей от уплаты транспортного налога на два года.

Таким образом, для россиян будет намного выгоднее приобретать автомобили, произведенные на территории страны, «чем переплачивать за европейские марки перекупщикам и различным спекулянтам», сказал депутат. Кроме этого, решение поддержит и отечественный автопром: заводы вернутся к работе и начнут платить налоги.

Письма с предложением в ближайшее время будут направлены в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг.