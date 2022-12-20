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20 декабря

Движение по Крымскому мосту полностью остановят из-за ремонтных работ

Никита Бородкин

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту ограничат с 12:00 мск 21 декабря из-за ремонтных работ. Как сообщает пресс-служба Минтранса РФ в своем Telegram-канале, проезд транспорта будет полностью остановлен с 13:00 до 18:00 мск.

Водителей призвали заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией касательно работ на мосту.

Напомним, что рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом, что привело к повреждению путей. Жертвами теракта стали четыре человека. Российские власти квалифицировали произошедшее как теракт. По их информации, за взрывом стоят украинские спецслужбы.

По Крымскому мосту перестанут пускать одну категорию автомобилей

Для ликвидации ЧП была создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Железнодорожное сообщение восстановлено, 5 декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части Крымского моста. Хуснуллин ранее сообщал, что на Крымском мосту начаты ремонтные работы по реконструкции левой автомобильной части.

Автоновости,Видео,Минтранс РФ,
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