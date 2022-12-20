Движение по Крымскому мосту полностью остановят из-за ремонтных работ

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту ограничат с 12:00 мск 21 декабря из-за ремонтных работ. Как сообщает пресс-служба Минтранса РФ в своем Telegram-канале, проезд транспорта будет полностью остановлен с 13:00 до 18:00 мск.

Водителей призвали заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией касательно работ на мосту.

Напомним, что рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом, что привело к повреждению путей. Жертвами теракта стали четыре человека. Российские власти квалифицировали произошедшее как теракт. По их информации, за взрывом стоят украинские спецслужбы.