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31 минуту назад

Глава "Ростеха" оценил электрический "Москвич 3e". Назван реальный запас хода

Российская Газета

В рамках рабочего визита в Набережные Челны глава "Ростеха" Сергей Чемезов испытал электрический "Москвич 3e", который должен стать серийным до конца этого года. После короткого тест-драйва топ-менеджер рассказал о своих впечатлениях об автомобиле.

Назван реальный запас хода электрического "Москвича"
Фото: Завод Москвич / TelegramЗавод Москвич / Telegram

Чемезов поинтересовался у представителей КамАЗа, каков запас хода у электрокара. Ему сообщили, что летом автономность при размеренной езде может достигать 400 км, зимой с активированной системой обогрева - 250 км.

После того, как Чемезов проехался за рулём модели, он сказал, что "для города - шикарная машина", похвалил то, как электрокар держит дорогу и особо подчеркнул автоматическое включение парковочного режима трансмиссии, которое происходит после того, как открывается водительская дверь.

Серийное производство "Москвичей" началось 23 ноября 2022 года на одноимённом заводе (бывший "Рено Россия). Пока выпускаются версии с ДВС, до конца года планируют начать сборку электрических "Москвич 3е". Продажи автомобилей начнутся следующей весной.

Renault,Сергей Чемезов,Ростех,
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