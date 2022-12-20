Назван реальный запас хода электрического "Москвича"

В рамках рабочего визита в Набережные Челны глава "Ростеха" Сергей Чемезов испытал электрический "Москвич 3e", который должен стать серийным до конца этого года. После короткого тест-драйва топ-менеджер рассказал о своих впечатлениях об автомобиле.

Фото: Завод Москвич / Telegram Завод Москвич / Telegram

Чемезов поинтересовался у представителей КамАЗа, каков запас хода у электрокара. Ему сообщили, что летом автономность при размеренной езде может достигать 400 км, зимой с активированной системой обогрева - 250 км.

После того, как Чемезов проехался за рулём модели, он сказал, что "для города - шикарная машина", похвалил то, как электрокар держит дорогу и особо подчеркнул автоматическое включение парковочного режима трансмиссии, которое происходит после того, как открывается водительская дверь.