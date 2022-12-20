Определены самые проблемные послегарантийные авто

Специалисты британской компании, специализирующейся на продаже автомобильной страховки, определили самые проблемные машины, нуждающиеся в наиболее частом ремонте после прекращения действия гарантии. В перечень вошли транспортные средства, произведенные в Германии и Великобритании.

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Эксперты принимали во внимание частоту обращения владельцев машин, находящихся на гарантии. Они вынуждены часто приезжать в фирменные сервисные центры не только на протяжении срока заводской гарантии, но и после неё.

Анализ обращений на СТО показал, что самыми надёжными машинами, которым менее 10 лет, являются авто из Японии и Южной Кореи: Honda, Toyota и Hyundai.

Был также проведен анализ моделей премиальных брендов: британских и немецких. Специалисты выяснили, что владельцы таких автомобилей несут значительные расходы. Содержание «люксовых» машин, напичканных всевозможной электроникой, требует особого обслуживания. Такие авто необходимо часто ремонтировать, что требует дополнительных затрат.

Специалисты проанализировали также количество обращений в сервис после завершения гарантии на машину. Чаще всего на СТО приезжают владельцы Porsche. Самые дорогие ремонтные работы доходили до 10 785 фунтов стерлингов (около 850 000 рублей по актуальному курсу).

Первое место в антирейтинге занял внедорожник Range Rover, хозяин которого проживает в Великобритании. Он заплатил за комплексный ремонт 23 890 фунтов стерлингов (примерно 2 млн рублей).

В начале декабря текущего года был составлен перечень самых ненадёжных автомобилей.

В ходе анализа статистических данных выяснилось, что лидерами антирейтинга являются автомобили двух производителей - концерна Volkswagen и компании Mercedes-Вenz.

Кроссоверы данных марок не отличаются надёжностью.