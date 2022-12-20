В России выставили на продажу 30-летнюю «девятку» за рекордную сумму

На сайте Авто.ру в Тольятти выставили на продажу красный ВАЗ-2109 образца 1992 года. По словам продавца, с момента производства машина прошла всего 11 километров. Все три десятилетия «девятка» провела в отапливаемом гараже, в связи с чем сохранилась в первозданном состоянии. Расстаться с уникальной «капсулой времени», на которую имеются оригинальная справка-счёт и квитанция из автомагазина, владелец готов за рекордные восемь миллионов рублей.

Фото: Motor.ruMotor.ru Motor.ruMotor.ru

Судя по фотографиям, «девятка» пребывает в идеальном состоянии. На лакокрасочном покрытии и в салоне автомобиля отсутствуют видимые дефекты. В таком же превосходном виде находится и моторный отсек.

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На крышке багажника, а также капоте и дверях машины сохранились заводские пломбы. Кроме того, сиденья модели покрыты чёрной пленкой, а поводки стеклочистителей и левое зеркало заднего вида и вовсе отсутствуют. Это говорит о том, что хэтчбек никогда не вставал на учёт в ГИБДД.

В движение ВАЗ-2109 приводит 1,3-литровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 63 лошадиные силы. Агрегат работает в паре с механической коробкой передач. Расстаться с коллекционной «девяткой» с пробегом всего 11 километров продавец готов за восемь миллионов рублей.