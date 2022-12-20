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2 часа назад

Дилеры УАЗа пожаловались на качество новых внедорожников "Патриот"

Газета.Ruиещё 1

Качество новых внедорожников «УАЗ Патриот» заметно снизилось. Об этом изданию quto.ru сообщил один из дилеров российского завода.

Дилеры УАЗа пожаловались на качество новых внедорожников "Патриот"
Фото: УАЗУАЗ

По данным представителя автосалона, кузова новых машин сварены менее аккуратно, чем раньше, хотя такие нюансы замечают лишь самые дотошные посетители шоурумов. А вот неравномерные зазоры между кузовными панелями, оптикой и бамперами отчетливо видны невооруженным взглядом.

Кроме того, как отметил собеседник издания, клиенты фиксируют некачественную покраску кузова: наплывы, шагрень и мусор. По словам менеджера дилерского центра, УАЗ загружен госзаказами и вынужден «гнать объемы» в ущерб качеству машин.

Автоновости,УАЗ,
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