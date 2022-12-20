Дилеры УАЗа пожаловались на качество новых внедорожников "Патриот"

Качество новых внедорожников «УАЗ Патриот» заметно снизилось. Об этом изданию quto.ru сообщил один из дилеров российского завода.

Фото: УАЗ УАЗ

По данным представителя автосалона, кузова новых машин сварены менее аккуратно, чем раньше, хотя такие нюансы замечают лишь самые дотошные посетители шоурумов. А вот неравномерные зазоры между кузовными панелями, оптикой и бамперами отчетливо видны невооруженным взглядом.