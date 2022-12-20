Дилеры УАЗа пожаловались на качество новых внедорожников "Патриот"

Качество новых внедорожников «УАЗ Патриот» заметно снизилось. Об этом изданию quto.ru сообщил один из дилеров российского завода.
По данным представителя автосалона, кузова новых машин сварены менее аккуратно, чем раньше, хотя такие нюансы замечают лишь самые дотошные посетители шоурумов. А вот неравномерные зазоры между кузовными панелями, оптикой и бамперами отчетливо видны невооруженным взглядом.
Кроме того, как отметил собеседник издания, клиенты фиксируют некачественную покраску кузова: наплывы, шагрень и мусор. По словам менеджера дилерского центра, УАЗ загружен госзаказами и вынужден «гнать объемы» в ущерб качеству машин.