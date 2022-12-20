Весной АвтоВАЗ может вернуть рабочие субботы с двойной оплатой

Концерн АвтоВАЗ не планирует продлевать режим шестидневной рабочей недели, который должен завершиться в конце февраля 2023 года. При этом на заводе не исключают возможность организации дополнительных субботних смен для автосборочного комплекса.

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Об этом во вторник, 20 декабря, сообщают "Автоновости дня" со ссылкой на инсайдерский паблик "Нетипичный АвтоВАЗ". Отмечается, что такая мера позволит увеличить объемы производства обновленной Lada Vesta – она вернется на конвейер в марте.

Все субботние смены в случае возвращения пятидневной рабочей недели будут согласовываться с профсоюзом. Внеурочный труд по выходным будет оплачиваться сотрудникам в двойном размере.

Сейчас автосборочное производство АвтоВАЗа работает шесть дней в неделю, с одним плавающим выходным в этот период. Выпуск Lada Granta идет в две смены по восемь часов каждая, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel – в одну. Этот режим действует с конца августа.