Весной АвтоВАЗ может вернуть рабочие субботы с двойной оплатой

Концерн АвтоВАЗ не планирует продлевать режим шестидневной рабочей недели, который должен завершиться в конце февраля 2023 года. При этом на заводе не исключают возможность организации дополнительных субботних смен для автосборочного комплекса.
Об этом во вторник, 20 декабря, сообщают "Автоновости дня" со ссылкой на инсайдерский паблик "Нетипичный АвтоВАЗ". Отмечается, что такая мера позволит увеличить объемы производства обновленной Lada Vesta – она вернется на конвейер в марте.
Все субботние смены в случае возвращения пятидневной рабочей недели будут согласовываться с профсоюзом. Внеурочный труд по выходным будет оплачиваться сотрудникам в двойном размере.
Сейчас автосборочное производство АвтоВАЗа работает шесть дней в неделю, с одним плавающим выходным в этот период. Выпуск Lada Granta идет в две смены по восемь часов каждая, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel – в одну. Этот режим действует с конца августа.
Полноценное производство обновленной Lada Vesta будет налажено весной 2023 года. Об этом ранее заявил президент АвтоВАЗа. По его словам, завод сможет производить до 14 тыс. новых автомобилей ежемесячно.