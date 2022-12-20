Hyundai показал кроссовер Kona нового поколения

Hyundai представил кроссовер Kona в 2017 году. Теперь модель готовится к первой смене поколения, и южнокорейская компания уже рассекретила облик новинки. Она получит четыре версии: полностью электрическую, гибридную, с двигателем внутреннего сгорания и оспортивленную N Line, каждая из которых отличится не только силовой установкой, но и стилевыми особенностями. Характеристики при этом пока засекречены — их Hyundai обещает раскрыть в ближайшие месяцы.

Фото: Hyundai Hyundai

Создавая новую Kona, дизайнеры Hyundai решили начать с электрического варианта и затем применили стилистические решения ко всей линейке. Кроссоверу достались черты электрокаров Ioniq, а также сплошная полоса оптики на передке, напоминающая футуристичный фургон Staria, который успел дебютировать в России до известных событий.

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Под диодной полосой находятся основные блоки фар, а между ними — то, что отличает версии Kona друг от друга. Так, модификации с ДВС и гибридной установкой имеют прямоугольную решетку по центру, Kona N Line — более крупный ее вариант, заключенный в черную рамку, а Kona EV — заглушку с «пиксельными» графическими деталями.

Hyundai

Также электромобиль отличают 19-дюймовые колесные диски особого дизайна, двухцветные зеркала и черная крыша, версии с ДВС — черная облицовка колесных арок, а N Line — серебристые боковые юбки, спойлер на корме и двойные выхлопные патрубки.

Hyundai

Новая Kona вытянулась в длину на 4355 миллиметров — это на 150 миллиметров длиннее предшественника. Колесная база выросла на 60 миллиметров, а ширина — на 25.

В салоне установили пару 12,3-дюймовых экранов, объединенных под одним стеклом, вместо прежнего «парящего» планшета мультимедийной системы. Селектор трансмиссии перемещен с центральной консоли на рулевую колонку. Под табло расположились дефлекторы воздуховодов, а ниже — элементы управления климатом. Hyundai особо отмечает отсутствие изгибов у дивана второго ряда, который сочетает «максимальную практичность с комфортом и удобством». За ним находится увеличенный багажник, но его объем производитель пока не раскрывает.