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36 минут назад

«АвтоВАЗ» представит прототип электрокара Lada Largus до конца года

Алиса Селезнёва

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» заявил о намерении до конца года представить в Ижевске первый прототип электрической версии Lada Largus. Об этом со ссылкой на главу компании Максима Соколова сообщает «РИА Новости».

«АвтоВАЗ» представит прототип электрокара Lada Largus до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уже создан первый прототип. До Нового года - буквально через несколько дней - мы его презентуем в столице Удмуртии», - заявил Максим Соколов.

По словам главы «АвтоВАЗа», производство электрокара будет организовано на заводе в Ижевске. Модель будет иметь высокую степень локализации. В частности, с локализацией батарей питания поможет госкорпорация «Росатом», пишет ТАСС.

При этом первую партию электромобилей планируется выпустить уже в 2023 году. Ожидается, что будут две версии e-Largus: с пяти- и семиместным салонами. Обе модели должны получить запас аккумулятора, которого хватит на 350–400 км пробега на одной зарядке, отмечает Autonews.

После начала российской спецоперации на Украине ряд иностранных компаний объявил об уходе с российского рынка и передачи своих активов российским подразделениям или продаже другим собственникам. Объявила об уходе из России и группа Renault, которой принадлежал АвтоВАЗ. Ее активы перешли в государственную собственность, а производство ряда автомобилей, ранее выпускавшихся на заводах компании в России, было приостановлено, в том числе и из-за нехватки запчастей.

Позднее стало известно, что в России локализовано производство передних стоек и задних амортизаторов для ряда автомобилей. Речь идет о Lada Largus, а также Renault Logan и Sandero первого поколения. Производство газонаполненных стоек и амортизаторов наладили на мощностях предприятия «СААЗ Комплект» в Скопино.

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