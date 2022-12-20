Новый кроссовер Livan RL9 можно "перезарядить" за 1 минуту

В Китае объявлен официальный старт продаж автомобилей новой марки Livan, образованной после того, как концерн Geely приобрел акции автопроизводителя Lifan. Новый крупный электрокроссовер Livan RL9 построен на платформе с фирменной технологией быстрозаменяемых батарейных блоков GBRC (Global Battery Rapid Change).

Фото: Livan Livan

Объявлено, что на все автомобили Livan распространяется гарантия 4 года или 150 тысяч км пробега, а на батареи – 8 лет при таком же пробеге. Самое необычное в новом кроссовере, разработанном на базе Geely Haoyue/Okavango – возможность не оплачивать сразу батарейный блок, а приобрести один из нескольких вариантов подписки. Быстрозаменяемые батарейные блоки различаются по емкости и цена напрямую зависит от этого параметра. Так, годовая подписка на блок емкостью 66,57 кВт·ч будет стоить 898 юаней, что эквивалентно 8 660 рублей. Предусмотрена и возможность выкупить батареи – это будет стоить уже около 70 тысяч юаней, пишет портал Car News China.

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По размерам Livan КД9 практически не отличается от прообраза с ДВС производства Geely: длина автомобиля составляет 4845 мм, колесная база – 2825 мм. Главные отличия в дизайне заметны в оформлении передка: модель Livan получила узкую светодиодную полосу по всей ширине кузова и "глухой" бампер без отверстий на месте, где обычно располагается решетка радиатора.

Как и в Geely Haoyue/Okavango, салон спроектирован с тремя рядами сидений, в зависимости от комплектации второй ряд может быть трех- или двухместным. Заявленный объем багажника – до 2360 литров при сложенных сиденьях второго и третьего ряда.

В оформлении салона использовано два 12,3-дюймовых монитора – приборный кластер и мультимедийная установка. Кроме того, в списке опций есть проекция показаний на лобовое стекло.

Мощность электрической силовой установки составляет 204 л.с., максимальный крутящий момент – 310 Н·м. Заявленный пробег на одном заряде по китайской системе замеров CLTC составляет от 380 до 470 км, в зависимости от емкости батарейного блока. Кроме того, производитель сообщил еще один важный параметр: на фирменной станции процедура замены пустой батареи на заряженную займет всего одну минуту. Обычная зарядка на традиционных мощных станциях должна занять около 40 минут, от домашней сети – 7 часов. Особо подчеркивается, что новая система батарей рассчитана на работу при низких температурах – вплоть до минус 30 градусов Цельсия.

В планах Livan Auto – строительство 5000 станций быстрой замены батарей в 100 главных городах Китая до 2025 года. Строящаяся сеть будет отвечать не только за установку батарейных блоков, но и за контроль их состояния и, в случае деградации батарейных ячеек производитель обязуется взять на себя переработку и утилизацию. В дальнейшем подписчики Livan RL9 смогут переключиться на более емкие аккумуляторы, способные обеспечить пробег на одном заряде до 700 км. Разработка подобных блоков уже идет.

О создании нового автомобильного бренда Livan "Профиль" писал в апреле 2022 года. На данный момент уже подготовлен модельный ряд из шести моделей: компактного X3 Pro, крупного RL9, седанов Maple 60S и Maple 60S Pro и однообъемников Maple 80V и Maple 80V Pro.