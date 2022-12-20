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27 минут назад

Jeep лишил новый Grand Cherokee двигателя V8

Motor.ruиещё 2

Jeep лишил новый Grand Cherokee двигателя V8. Представитель американской марки подтвердил порталу Motor Authority, что двухрядный Grand Cherokee WL больше недоступен к заказу. Теперь покупателям рамных внедорожников придётся либо переплачивать за трёхрядный Grand Cherokee L, у которого восьмицилиндровый «атмосферник» остался, либо согласиться на гибридную силовую установку 4xe на основе 2,0-литровой «турбочетвёрки», но потерять в тяговых возможностях.

Jeep лишил новый Grand Cherokee двигателя V8
Фото: Motor.ruMotor.ru

Пятиместный Jeep Grand Cherokee вышел на рынок в конце осени прошлого года, и на старте продаж покупатели могли выбирать из двух безнаддувных двигателей V6 Pentastar (3,6 литра, 297 сил, 353 Нм) и V8 Hemi (5,7 литра, 362 силы, 529 Нм). В начале этого года в гамму добавился заряжаемый гибрид 4xe на основе «турбочетвёрки» 2.0 (381 сила, 637 Нм).

Короткий жизненный цикл V8 на Grand Cherokee поколения WL не был секретом: о грядущей отставке Jeep предупредил весной. Предполагалось, что заслуженный «атмосферник» будет заменён на новую 3,0-литровую твин-турбошестёрку Hurricane, чего пока не произошло.

Американские журналисты отмечают, что с точки зрения технических характеристик заряжаемый гибрид во всём лучше V8, бензин-электрическая силовая установка уступает только по предельно допустимой массе буксируемого прицепа (2720 против 3265 килограммов).

Шестицилиндровый пятиместный Jeep Grand Cherokee WL на подходе, и по неофициальным данным такой внедорожник сможет буксировать прицеп полной массой свыше 3175 килограммов. Точные характеристики новинки с двигателем Hurricane и сроки расширения моторной гаммы пока не называются.

Автоновости,Jeep Grand Cherokee,Jeep,
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