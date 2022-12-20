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1 час назад

Chevrolet отзывает более 2 тысяч седанов Malibu

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что марка Chevrolet отзывает седаны Malibu 2022 и 2023 годов выпуска из-за дефекта в усилителе переднего бампера.

Chevrolet выкупит у владельцев более 2 тысяч дефектных седанов Malibu
Фото: Chevrolet Chevrolet

Уведомление об отзыве от NHTSA показывает, что некоторые могут иметь усилитель, который был неправильно приварен. При неправильной сварке этого элемента датчики фронтального столкновения могут работать некорректно, что снижает эффективность защиты пассажиров и повышает риск получения травм при столкновении.

General Motors утверждает, что заготовка из листового металла была неправильно загружена в штамп поставщиком, в результате чего передняя рама получилась на 10 мм короче. Всего отзывается 2 108 моделей Chevrolet Malibu, все они были произведены в период с 27 июля 2022 года по 3 августа 2022 года.

Интересно, что автомобили, попавшие под отзыв, не будут ремонтироваться, а GM вместо этого выкупит их у владельцев.

Автоновости,Chevrolet Malibu,Chevrolet,General Motors,
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