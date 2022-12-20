Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Дилеры вывели на авторынок РФ новый кроссовер Haval Monster за 2,2 млн рублей

Южный автомобиль

Российские дилеры объявили о начале продаж нового кроссовера Haval Monster, который пока официально не продается в России. Машины привозят из Китая по схеме параллельного импорта и продают за 2,2 млн рублей.

На рынке РФ появился новый кроссовер Haval Monster за 2,2 млн рублей
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

В Китае машину представили в 2021 году, она построена на одной платформе с кроссовером Haval Jolion. Так, стоимость переднеприводного кроссовера Haval Monster у российских дилеров с мотором на 184 лошадиные силы начинается от 2,2 млн рублей. Полноприводный Haval Monster с двухлитровым двигателем мощностью 224 лошадиный силы уже стоит от 3 млн рублей. Вне зависимости от комплектации и от двигателя кроссоверы оснащаются семиступенчатым роботом с мокрым сцеплением. Предложения о продаже Haval Monster появились на популярных сайтах объявлений. Официально представительство Haval не продает кроссовер Haval Monster в России.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители