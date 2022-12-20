На рынке РФ появился новый кроссовер Haval Monster за 2,2 млн рублей

Российские дилеры объявили о начале продаж нового кроссовера Haval Monster, который пока официально не продается в России. Машины привозят из Китая по схеме параллельного импорта и продают за 2,2 млн рублей.

В Китае машину представили в 2021 году, она построена на одной платформе с кроссовером Haval Jolion. Так, стоимость переднеприводного кроссовера Haval Monster у российских дилеров с мотором на 184 лошадиные силы начинается от 2,2 млн рублей. Полноприводный Haval Monster с двухлитровым двигателем мощностью 224 лошадиный силы уже стоит от 3 млн рублей. Вне зависимости от комплектации и от двигателя кроссоверы оснащаются семиступенчатым роботом с мокрым сцеплением. Предложения о продаже Haval Monster появились на популярных сайтах объявлений. Официально представительство Haval не продает кроссовер Haval Monster в России.