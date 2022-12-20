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39 минут назад

К 2029 году на всех заводах Audi будут производиться электрокары

Motor.ru

Компания Audi поделилась новыми подробностями относительно грядущей электрификации модельного ряда. Как сообщает Motor1.com, уже к концу десятилетия немецкая марка намерена организовать производство электрокаров на всех своих заводах по всему миру, однако еще как минимум несколько лет после этого батарейные машины будут выпускаться параллельно с моделями с ДВС. Полный же отказ от двигателей внутреннего сгорания запланирован на 2033 год.

К 2029 году на всех заводах Audi будут производиться электрокары
Фото: AudiAudi

В настоящее время Audi производит электромобили на двух заводах: на немецком предприятие Böllinger Höfe (Германия), которое считается самым технологичным из существующих, и сборочной площадке в Брюсселе (Бельгия). А уже в следующем году на заводе в Ингольштадте запустят производство Q6 e-tron.

В течение следующих шести лет под выпуск электромобилей будут переоборудованы и другие предприятия Audi, а именно заводы в Неккарзульме (Германия), Сан-Хосе-Чьяпа (Мексика) и Дьере (Венгрия). Кроме того, в Китае Audi строит совместное предприятие с партнером FAW, и там тоже будут собирать электромобили. Китайский завод в Чанчуне будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года. На обучение персонала Audi потратит 500 миллионов евро.

С переходом на электромобили Audi сократит модельный ряд. Ранее сообщалось, что «под нож» пустят A1 и субкомпактный кроссовер Q2, так что текущее поколение для этих автомобилей станет последним. Также в отставку отправят суперкар R8 с мотором V10, попрощаться предстоит и со спорткупе TT.

Автоновости,FAW,Audi,
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