К 2029 году на всех заводах Audi будут производиться электрокары

Компания Audi поделилась новыми подробностями относительно грядущей электрификации модельного ряда. Как сообщает Motor1.com, уже к концу десятилетия немецкая марка намерена организовать производство электрокаров на всех своих заводах по всему миру, однако еще как минимум несколько лет после этого батарейные машины будут выпускаться параллельно с моделями с ДВС. Полный же отказ от двигателей внутреннего сгорания запланирован на 2033 год.

Фото: Audi Audi

В настоящее время Audi производит электромобили на двух заводах: на немецком предприятие Böllinger Höfe (Германия), которое считается самым технологичным из существующих, и сборочной площадке в Брюсселе (Бельгия). А уже в следующем году на заводе в Ингольштадте запустят производство Q6 e-tron.

В течение следующих шести лет под выпуск электромобилей будут переоборудованы и другие предприятия Audi, а именно заводы в Неккарзульме (Германия), Сан-Хосе-Чьяпа (Мексика) и Дьере (Венгрия). Кроме того, в Китае Audi строит совместное предприятие с партнером FAW, и там тоже будут собирать электромобили. Китайский завод в Чанчуне будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года. На обучение персонала Audi потратит 500 миллионов евро.