В России нет дефицита новых легковых автомобилей

В Минпромторге рассказали о том, что в России сохраняется достаточный запас новых легковых автомобилей.

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В ведомстве отметили, что количество произведенных в стране и ввезенных по импорту в Россию в текущем году, но еще не зарегистрированных в ГИБДД легковых автомобилей, составляет более 120 тысяч штук.

При этом по итогам 11 месяцев 2022 года объем продаж новых легковых автомобилей в России составил более 585 тысяч штук.

В Минпромторге добавили, что сейчас приоритетной задачей для всех участников рынка является повышение доступности автомобилей.

"Не менее важно пресечение попыток необоснованного завышения цен, возникающего в том числе через нагнетание искусственного ажиотажа вокруг якобы дефицита легковых машин.

В отрасли ведется постоянная работа над обеспечением спроса на легковые автомобили как за счет импорта, так и за счет увеличения объемов внутреннего производства", - отметили в Минпромторге.

Так, например, по итогам 2022 года АвтоВАЗ выпустит 220 тысяч автомобилей. А на 2023 год совет директоров компании утвердил объемы производства - более 400 тысяч автомобилей.

В то же время марка Haval выпускает на заводе в Тульской области 140 автомобилей в день. В настоящий момент в наличии у дилеров все модели китайской компании.

А 12 декабря материнская компания Great Wall Motor запустила в России новый бренд внедорожников премиум-класса - Tank, продажи которых начнутся в начале 2023 год.