Самый большой Haval: рассекречен салон рамного внедорожника на базе "Кинг Конга"

Две недели назад Haval приступил к тестам новой модели - рамного внедорожника под кодовым названием P04. Появились фото внешности прототипа в лучшем качестве, и впервые "шпионы" заглянули в салон будущей новинки.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Говорить о внешности автомобиля сложно, так как прототип Haval P04 облачён в камуфляж, и единственное, что помогает хоть как-то идентифицировать "родословную" новой модели - оптика, доставшаяся ей от "донорского" Great Wall King Kong Poer. Судя по фото, внедорожник Haval получит оригинальный дизайн решётки радиатора.

Родство двух моделей подтверждают фото салона: интерьер "Кинг Конга" и Haval P04 идентичны. Причём в данном случае на снимках, с большой долей вероятности, запечатлена серийная версия: об этом говорить текстура пластика и рулевое колесо с местом под горизонтальный шильдик, соответствующий размерам логотипу Haval. Дефлекторы, торпедо, мультимедиа Haval P04 - всё повторяет решения King Kong Power. Отличия заключаются лишь в компоновке тоннеля пола, и то лишь потому, что у пикапа нет версий с автоматической трансмиссией.

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Внедорожнику Haval прочат новую гибридную трансмиссию во главе с двигателем, устанавливаемым на Haval H9. Но вряд ли это будет единственный вариант силового агрегата для новинки.

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