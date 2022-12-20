Самый большой Haval: рассекречен салон рамного внедорожника на базе "Кинг Конга"

Две недели назад Haval приступил к тестам новой модели - рамного внедорожника под кодовым названием P04. Появились фото внешности прототипа в лучшем качестве, и впервые "шпионы" заглянули в салон будущей новинки.
Говорить о внешности автомобиля сложно, так как прототип Haval P04 облачён в камуфляж, и единственное, что помогает хоть как-то идентифицировать "родословную" новой модели - оптика, доставшаяся ей от "донорского" Great Wall King Kong Poer. Судя по фото, внедорожник Haval получит оригинальный дизайн решётки радиатора.
Родство двух моделей подтверждают фото салона: интерьер "Кинг Конга" и Haval P04 идентичны. Причём в данном случае на снимках, с большой долей вероятности, запечатлена серийная версия: об этом говорить текстура пластика и рулевое колесо с местом под горизонтальный шильдик, соответствующий размерам логотипу Haval. Дефлекторы, торпедо, мультимедиа Haval P04 - всё повторяет решения King Kong Power. Отличия заключаются лишь в компоновке тоннеля пола, и то лишь потому, что у пикапа нет версий с автоматической трансмиссией.
Внедорожнику Haval прочат новую гибридную трансмиссию во главе с двигателем, устанавливаемым на Haval H9. Но вряд ли это будет единственный вариант силового агрегата для новинки.
Выпуск Haval P04 наладят на заводе в Цзиньмэне, где в том числе производятся внедорожник Tank 500, который появится в официальной продаже в начале 2023 года. Новая модель Haval станет самой крупной в семействе марки: ожидается, что колёсная база у неё будет такой же, как у пикапа, - 3140 мм, а габаритная длина составит около 5,3 метра.