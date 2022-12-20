В Минпромторге заявили, что в России нет дефицита новых легковых автомобилей

Согласно данным «Электронного паспорта» и ФТС, в России имеется достаточный запас легковых автомобилей, а число выпущенных и ввезенных в страну, но пока ещё не зарегистрированных легковушек составляет более 120 тысяч автомобилей. Об этом Минпромторг РФ сообщил в своём Telegram-канале.

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«В России сохраняется достаточный запас новых легковых автомобилей. По данным "Электронного паспорта" и ФТС, количество произведенных в стране и ввезенных по импорту в Россию в текущем году, но еще не зарегистрированных в ГИБДД легковых автомобилей составляет более 120 тыс. штук», – говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что за период с января по ноябрь 2022 года объем продаж новых автомобилей в России составил более 585 тысяч штук.

В ведомстве добавили, что приоритетной целью для автомобильного рынка России сегодня является повышение доступности транспортных средств для покупателя.

«Не менее важно пресечение попыток необоснованного завышения цен, возникающего в том числе через нагнетание искусственного ажиотажа вокруг якобы дефицита легковых машин. В отрасли ведется постоянная работа над обеспечением спроса на легковые автомобили как за счет импорта, так и за счет увеличения объемов внутреннего производства», – отмечается в сообщении.