Студенческий электрокар установил рекорд скорости

Студенты-инженеры Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) построили электрокар на солнечных батареях Sunswift 7, который установил рекорд скорости на дистанции 1000 километров. Отмечается, что прототип двигался с почти постоянной скоростью 85 километров в час и добрался до финиша за 11 часов 53 минуты и 32 секунды. Это позволило ему стать быстрейшим электрокаром, способным проехать такое расстояние.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Рекорд был установлен на трассе Австралийского автомобильного исследовательского центра (AARC) в штате Виктория, по которой электрокар проехал 240 кругов. При этом во время заезда команда столкнулась с неожиданными вызовами — проколом шины и проблемой с аккумулятором, из-за которых чуть не пришлось отменять попытку. На устранение неисправностей было потрачено 14 минут и 52 секунды из разрешенных 15 минут.

Sunswift 7, оборудованный солнечными панелями на крыше и капоте, весит примерно 500 килограммов и может похвастаться впечатляющим коэффициентом аэродинамического сопротивления — всего 0,095. Для сравнения, у концепта Mercedes-Benz Vision EQXX, который также проезжает 1000 километров без подключения к источнику питания, он составляет 0,17.

«Давайте помнить, что это не самые высокооплачиваемые профессиональные автопроизводители в Штутгарте, работающие на Mercedes», — сказал профессор UNSW Ричард Хопкинс, руководивший работой студентов. Ранее он занимал должность операционного директора команды Формулы-1 Red Bull Racing.

В серию рекордный электрокар не пойдет, признал Хопкинс, так как прототип оказался слишком дорогим, а для достижения максимальной эффективности его пришлось лишить многих опций комфорта и безопасности. Тем не менее, Sunswift 7 может стать источником ценных сведений для будущих разработчиков «батарейных» машин.