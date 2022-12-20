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1 час назад

Российские дилеры начали продажи «Монстра» от Haval

Motor.ru

Издание «Российская газета» рассказало об очередной новинке на отечественном рынке, которую ввезли по параллельному импорту. На этот раз на крупнейшем сайте по продаже автомобилей появились объявления с предложениями покупки кроссовера Haval Monster, который также известен под названиями God Beast и Mythical Beast. При этом на популярном сайте объявлений нет отельного раздела под модель из Китая. Искать новинку нужно в графе Haval Jolion.

Российские дилеры начали продажи «Монстра» от Haval
Фото: Motor.ruMotor.ru

Haval Monster представили в 2021 году. Кроссовер построили на новой модульной платформе L.E.M.O.N, которая отличается наличием алюминиевых компонентов. Аналогичная архитектура лежит в основе модели Jolion. Габариты «Монстра» составляют 4780 миллиметров в длину при 2800-миллиметровой колесной базе.

Дилеры предлагают переднеприводный кроссовер, оборудованный полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 184 лошадиные силы. Кроме того, у продавцов есть в наличии полноприводный «Монстр» с двухлитровым мотором, отдача которого составляет 224 лошадиные силы. Оба агрегата укомплектованы семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Младшую версию Haval Monster продавцы оценивают минимум в 2 200 000 рублей. Стоимость более мощного кроссовера начинается от трех миллионов рублей.

Накануне у российских дилеров появился в наличии Haval H6 третьего поколения. Причем обновленный кроссовер завозят в нашу страну из Казахстана.

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