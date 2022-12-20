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1 час назад

В Казахстане появился кроссовер Kia, не добравшийся до России

Motor.ru

В Казахстане появился кроссовер Kia, не добравшийся до России. У соседей начали продавать обновлённый Kia Soul. Кроссовер доступен только с автоматизированными коробками передач и парой «атмосферников», привод — на переднюю ось. Цены привлекательные: в зависимости от исполнения новинка стоит от 10 490 000 до 14 190 000 тенге, что эквивалентно 1,57-2,13 миллиона рублей. В России даже дорестайлинговый Kia Soul был заметно дороже.

В Казахстане появился кроссовер Kia, не добравшийся до России
Фото: Motor.ruMotor.ru

После рестайлинга Kia Soul лишился двухъярусных фар, а в связке с 2,0-литровым мотором стал работать вариатор. Отдача «атмосферника» снизилась до 149 лошадиных сил и 180 Нм. Базовые агрегаты прежние: 123-сильный (151 Нм) безнаддувный 1.6 и 6-ступенчатый автомат. Полного привода у кроссовера не было и нет.

В салоне Soul поменялся точечно: доработаны клавиши на руле и блок управления климатом. Однако виртуальная приборная панель и сенсорный 10,25-дюймовый дисплей казахстанским кроссоверам не положены. Соседи будут довольствоваться конфигурацией с аналоговыми шкалами и с 4,2-дюймовым экранчиком бортового компьютера, а диагональ мультимедиасистемы ограничена восемью дюймами.

Зато вариантов комплектаций аж семь, четыре сборки положены базовому 1,6-литровому мотору, а три наиболее оснащённых Soul бывают только с 2,0-литровым агрегатом. На вершине линейки исполнение GT-Line с оригинальным спортивным обвесом, сдвоенными патрубками выхлопа, подрулевыми лепестками и 18-дюймовыми колёсами. По технике самый дорогой Soul теперь повторяет обычные, хотя до рестайлинга в России версии GT-Line был положен 200-сильный турбомотор и 7-ступенчатый «робот».

На российском сайте Kia розниченые цены на дорестайлинговый Soul сохранились: у нас кроссовер продавали за 1,83-2,51 миллиона рублей. Однако новых поставок по официальным каналам давно нет, а цены на оставшиеся у дилеров машины далеки от рекомендуемых. Вполне вероятно, что после начала продаж в Казахстане новинка попадёт к нам по каналам параллельного импорта.

Автоновости,Kia Soul,Kia,
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