В «АвтоВАЗе» увидели угрозу в китайских автомобилях

По его словам, в 2022 году доля китайских автопроизводителей на рынке РФ достигла 25%. Соколов считает, что дальнейшее распространение машин из КНР в России станет «вызовом для отечественного автомобилестроения», поскольку сократит им «поле для маневра». Кроме того экспансия Китая в данной сфере может негативно повлиять на автопроизводителей РФ, которые имеют обязательства перед своими сотрудниками и производителями компонентной базы.