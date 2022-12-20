В «АвтоВАЗе» увидели угрозу в китайских автомобилях

Экспансия китайских автомобилей несет в себе угрозу для отечественных автопроизводителей. Такое мнение в интервью «Россия-24» высказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает Motor.
По его словам, в 2022 году доля китайских автопроизводителей на рынке РФ достигла 25%. Соколов считает, что дальнейшее распространение машин из КНР в России станет «вызовом для отечественного автомобилестроения», поскольку сократит им «поле для маневра». Кроме того экспансия Китая в данной сфере может негативно повлиять на автопроизводителей РФ, которые имеют обязательства перед своими сотрудниками и производителями компонентной базы.
В общей сложности доминирование КНР способно затронут более полутора тысяч отечественных предприятий и до миллиона человек, отметил глава «АвтоВАЗа».
На фоне этого он призвал Минпромторг обеспечить господдержку высоколокализованным предприятиям и установить определенные правила регулирования для китайских автомобилей.