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8 минут назад

В «АвтоВАЗе» увидели угрозу в китайских автомобилях

Елена Прошина

Экспансия китайских автомобилей несет в себе угрозу для отечественных автопроизводителей. Такое мнение в интервью «Россия-24» высказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает Motor.

В «АвтоВАЗе» увидели угрозу в китайских автомобилях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в 2022 году доля китайских автопроизводителей на рынке РФ достигла 25%. Соколов считает, что дальнейшее распространение машин из КНР в России станет «вызовом для отечественного автомобилестроения», поскольку сократит им «поле для маневра». Кроме того экспансия Китая в данной сфере может негативно повлиять на автопроизводителей РФ, которые имеют обязательства перед своими сотрудниками и производителями компонентной базы.

В общей сложности доминирование КНР способно затронут более полутора тысяч отечественных предприятий и до миллиона человек, отметил глава «АвтоВАЗа».

На фоне этого он призвал Минпромторг обеспечить господдержку высоколокализованным предприятиям и установить определенные правила регулирования для китайских автомобилей.

Автоновости,Максим Соколов,Минпромторг,Автоваз,
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