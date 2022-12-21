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14 минут назад

Acura показала новый кроссовер: официальные «шпионские» фото ZDX

Колеса.ру

Дебют серийной версии первого полностью электрического паркетника японского бренда и его «заряженного» варианта Type S намечен на следующий год.

Acura показала новый кроссовер ZDX
Фото: AcuraAcura

Марка Acura собирается полностью перейти на электромобили в США ближе к 2040 году. При этом согласно планам производителя, в структуре продаж на американском рынке уже к 2030-му на долю «зелёных» машин должно приходиться около 50% от общего количества. Как Kolesa.ru сообщал ранее, первой «электричкой» Acura станет кроссовер ZDX, который сейчас находится в разработке.

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В августе производитель показал предшественника будущего кроссовера – концепт Precision EV (в переводе с английского «точность», «меткость»). В ходе презентации в компании отметили, что этот прообраз призван продемонстрировать «будущее дизайна Acura». Позже стало известно, что серийный паркетник получит уже знакомое поклонникам бренда имя ZDX – так назывался среднеразмерный кроссовер с покатой крышей, который выпускался с 2009 по 2013 годы.

Acura

﻿Новый Acura ZDX создаётся в рамках партнёрства компании Honda и концерна General Motors. Пока что компания держит в секрете внешность товарного «зелёного» SUV, в основу которого ляжет концепт Precision EV. Однако сегодня производитель решил расщедриться на первые официальные «шпионские» фотографии предсерийного прототипа будущей новинки, которые были сделаны в ходе испытаний на дорогах общего пользования.

Автомобиль на снимках скрыт за маскировочной плёнкой: судя по рисунку, под ней прячется «заряженная» версия будущего кроссовера ZDX с прибавкой Type S к названию. Судя по фото, у серийного электрического паркетника Acura будет традиционная крыша, короткие свесы, плоская заглушка на месте решётки радиатора, довольно крупный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, а также обычные боковые зеркала (у предвестника на их месте были небольшие камеры заднего вида). Оптика, очевидно, пока далека от серийной.

Acura

Дизайн нового «электрокроссовера» ZDX разрабатывается в студии Acura, которая находится в Южной Калифорнии (США). В основу ляжет платформа BEV3 Ultium разработки GM. Его ближайшим «родственником» станет Honda Prologue, который был частично рассекречен в октябре текущего года (правда, официальных данных о «начинке» этого автомобиля по-прежнему нет).

Acura

Пока что в Acura не поделились сведениями о технике ZDX и ZDX Type S. Предположительно она может быть позаимствована у соплатформенных кроссоверов концерна GM – Chevrolet Blazer EV и Cadillac Lyriq. Кстати, не исключено, что у ZDX Type S будет та же двухмоторная силовая установка, что и у Blazer EV SS: её отдача составляет 565 л.с., максимальный крутящий момент – 878 Нм.

Презентация серийной версии первого полностью электрического паркетника японского бренда и его «заряженного» варианта Type S пройдёт в следующем году. Ожидается, что в продаже на американском рынке модель появится в 2024-ом.

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