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33 минуты назад

Еще один китайский автопроизводитель говорит «нет» автомобилям с ДВС

ПроКроссовер.ру

Forthing, бренд, принадлежащий Dongfeng, в конечном итоге откажется от всех двигателей внутреннего сгорания в пользу «новой энергии». Полный переход займет пять лет, но первые гибриды появятся на рынке гораздо раньше.

Еще один китайский автопроизводитель говорит «нет» авто с ДВС
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

По словам компании, начиная с 2025 года весь модельный ряд автомобилей будет поставляться либо с гибридными, либо с полностью электрическими силовыми агрегатами. Переход потребует крупных инвестиций, из которых компания уже потратила 5 000 000 000 юаней за последние три года. Оставшиеся инвестиции, которые необходимо сделать до 2030 года, оцениваются в 20 000 000 000 юаней, или почти 3 000 000 000 долларов США.

Одновременно с анонсом компания провела презентацию нового электрического кроссовера под названием Thunder. Автомобиль имеет длину 4,6 метра и около 2,7 метра между осями. Он уже доступен для предварительного заказа по цене от 140 000 юаней или 20 000 долларов. Единственный доступный двигатель имеет мощность 204 л.с., аккумулятор может быть рассчитан на 430 или 630 км пробега.

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