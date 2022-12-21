Еще один китайский автопроизводитель говорит «нет» авто с ДВС

Forthing, бренд, принадлежащий Dongfeng, в конечном итоге откажется от всех двигателей внутреннего сгорания в пользу «новой энергии». Полный переход займет пять лет, но первые гибриды появятся на рынке гораздо раньше.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

По словам компании, начиная с 2025 года весь модельный ряд автомобилей будет поставляться либо с гибридными, либо с полностью электрическими силовыми агрегатами. Переход потребует крупных инвестиций, из которых компания уже потратила 5 000 000 000 юаней за последние три года. Оставшиеся инвестиции, которые необходимо сделать до 2030 года, оцениваются в 20 000 000 000 юаней, или почти 3 000 000 000 долларов США.