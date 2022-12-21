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51 минуту назад

Новый Sandero появился в России: сколько он стоит

Motor.ruиещё 1

Некогда популярный на российском рынке «бюджетник» Renault Sandero должен был перешагнуть в третье поколение в течение 2022 года, однако прежде чем новинка успела поступить в продажу, французская марка свернула бизнес в стране. «Третий» Sandero все же смог найти путь в Россию: эту модель, но под маркой Dacia, некоторые дилеры готовы привезти под заказ из Европы примерно за полтора миллиона рублей, выяснила «Российская газета».

Новый Sandero появился в России
Фото: © Dacia© Dacia

Logan и Sandero продаются на европейском рынке под румынской маркой Dacia. Обе модели сменили поколение еще осенью 2020 года, перебрались на новую платформу CMF-B, обзавелись светодиодной оптикой другого дизайна и более современным салоном. В России новинки тоже ждали – они должны были встать на конвейер завода Lada в Тольятти и поступить в продажу летом 2022 года под маркой Renault. Однако весной Renault объявила об уходе с нашего рынка, так и не успев запустить продажи «третьих» Logan и Sandero.

Легализация параллельного импорта и упрощенного ввоза новых автомобилей в Россию позволили дилерам открыть прием заказов на европейский Sandero. В спецификации для ЕС модель комплектуется двумя турбомоторами на выбор, 90-сильным TCe объемом 1,0 литра в связке с «механикой» либо вариатором и битопливным мощностью 100 лошадиных сил, который может работать только с механической коробкой передач.

Стоит отметить, что в августе 2022 года Минпромторг исключил Renault из списка марок, автомобили которых можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Это стало возможным после того, как АвтоВАЗ взял на себя гарантийные обязательства по обслуживанию машин Renault, а также торговлю французскими запчастями.

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