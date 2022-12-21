Цена кроссовера «Москвич 3» будет начинаться от 1,97 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал завода «Москвич».
Согласно информации Telegram-канала, «Москвич 3» стал первой моделью, которая сошла с конвейера завода «Москвич».
«Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. Москвич 3 будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой», — говорится в сообщении.
Сборка кроссоверов «Москвич 3» стартовала на бывшем заводе «Рено Россия».
Ранее сообщалось, что в Москве открылся завод автомобильных кузовных деталей. Производство начало работать в районе Бирюлево-Западное на юге Москвы. Предприятие способно выпускать до 12 млн автокомпонентов для 250 тыс. машинокомплектов, в первую очередь завод займется штамповкой кузовных деталей.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что завод станет основой для возрождения российского автопрома.