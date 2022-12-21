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1 час назад

Цена кроссовера "Москвич 3" будет начинаться от 1,97 млн рублей

Газета.Ruиещё 11

Цена кроссовера «Москвич 3» будет начинаться от 1,97 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал завода «Москвич».

Согласно информации Telegram-канала, «Москвич 3» стал первой моделью, которая сошла с конвейера завода «Москвич».

«Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. Москвич 3 будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой», — говорится в сообщении.

Сборка кроссоверов «Москвич 3» стартовала на бывшем заводе «Рено Россия».

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Ранее сообщалось, что в Москве открылся завод автомобильных кузовных деталей. Производство начало работать в районе Бирюлево-Западное на юге Москвы. Предприятие способно выпускать до 12 млн автокомпонентов для 250 тыс. машинокомплектов, в первую очередь завод займется штамповкой кузовных деталей.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что завод станет основой для возрождения российского автопрома.

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