Отмечается, что данный городской кроссовер является первой моделью, сошедшей с конвейера возрожденного производства завода. Автомобиль представят в пяти цветах – в белом, черном, красном, сером и голубом. Его завезут в 11 дилерских центров столицы до конца года.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах компании вновь приступить к производству модели Lada Largus на заводе в Тольятти в следующем году. Он заявил, что старт намечен на сентябрь. Соколов подчеркнул, что «АвтоВАЗ» готовится к расширению линейки производства автомобилей Vesta, а также традиционных автомобилей для класса LCV Largus. Кроме того, Соколов указал на разработку новых моделей автомобилей. В частности, речь идет о собственном отечественном электромобиле.