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55 минут назад

Названа цена нового кроссовера «Москвич»

Лера Букина

Минимальная стоимость кроссовера «Москвич 3» будет составлять 1,97 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба завода «Москвич» в официальном Телеграм-канале.

Отмечается, что данный городской кроссовер является первой моделью, сошедшей с конвейера возрожденного производства завода. Автомобиль представят в пяти цветах – в белом, черном, красном, сером и голубом. Его завезут в 11 дилерских центров столицы до конца года.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах компании вновь приступить к производству модели Lada Largus на заводе в Тольятти в следующем году. Он заявил, что старт намечен на сентябрь. Соколов подчеркнул, что «АвтоВАЗ» готовится к расширению линейки производства автомобилей Vesta, а также традиционных автомобилей для класса LCV Largus. Кроме того, Соколов указал на разработку новых моделей автомобилей. В частности, речь идет о собственном отечественном электромобиле.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Также стало известно, что в Москве начало работать новое предприятие по производству кузовных деталей «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ).

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