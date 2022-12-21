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48 минут назад

Maserati представила свой первый гоночный автомобиль Formula E

ПроКроссовер.ру

Итальянский автопроизводитель Maserati решил испытать себя в гонках Formula E и разработал специальный полностью электрический гоночный автомобиль только для этой цели. Это официально первый зарегистрированный трековый электромобиль марки. Первенец, известный как Tipo Folgore, носит в основном синюю окраску, которая подчеркивает его электрический характер и отсылает к другим автомобилям серии Folgore. Мотивы национального флага и белые полосы создают необходимый контраст.

Maserati представила свой первый гоночный автомобиль Formula E
Фото: MaseratiMaserati

Согласно правилам, мощность автомобиля ограничена 476 л.с. В трансмиссии установлено два мотора, но только задний приводит в движение колеса: передний используется исключительно для выработки мощности, якобы отдавая гонщику до 40% всей энергии, необходимой для гонки. Tipo Folgore также удивительно легкий — 840 кг с водителем и может развивать респектабельную максимальную скорость 320 км/ч. Maserati планирует перепрофилировать некоторые из своих программных и технических функций для своих будущих массовых электромобилей.

Автоновости,Maserati,
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