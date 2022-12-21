На "Москвиче" рассказали об оснащении своего кроссовера

Кроссовер «Москвич 3» получил разнообразное современное оснащение. Об этом сообщает пресс-служба московского завода «Москвич».

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин ТАСС / Антон Новодережкин

«Кроссовер оснащен люком с электроприводом и легкосплавными колесными дисками диаметром 17 дюймов. Также модель оснащена пластиковым защитным контуром по всему периметру нижней части автомобиля и на колесных арках, а также рейлингами на крыше. Для пассажиров второго ряда предусмотрены центральный подлокотник, USB-разъемы и отдельные воздуховоды, - говорится в сообщении.

Кроме того, машина получила мультимедийную систему с экраном 10,25 дюйма и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, климат-контроль, мультируль, камеру заднего вида, парктроники, систему мониторинга давления в шинах.

Также модель имеет бесключевой запуск двигателя с кнопкой Start/Stop, который позволяет пользоваться автомобилем, не доставая ключ из кармана.

Автомобили будут предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (210 Нм). С двигателем сочетается 6-ступенчатая механическая коробка передач либо вариатор.