В Россию привезут альтернативный Kia Sportage

В России появится Kia Sportage из Китая. Об этом "Российской газете" рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

"Данная модель находится в поставке, первая партия будет состоять из 100 машин. Мы ожидаем высокий спрос на эту модификацию на фоне выгодного сочетания цены и качества. Автомобиль представлен в максимальной комплектации. Интерес покупателей выражается в предзаказах: на данный момент уже законтрактовано два автомобиля", - отметил Стариков.

За кроссовер попросят 3 050 555 рублей. Среди опций можно выделить адаптивный круиз-контроль, систему голосового управления мультимедиа, GPS, телефоном, кондиционером, люком, систему контроля слепых зон, передний и задний радар, адаптивный автоматический дальний свет фар, дистанционный запуск двигателя, систему "стар-стоп".

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В КНР Sportage продается с приставкой Ace (в переводе с английского - туз, козырь). Автомобиль выпускается компанией Dongfeng Yueda Kia, и в основе кроссовера лежит Hyundai ix35. Sportage, к которому привыкли мы, называется в Китае по-другому - KX5.

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Визуально Sportage Age - это смесь Sorento и Seltos. Базовым для Sportage Ace является двухлитровый атмосферный мотор, развивающий 161 л.с. и 193 Нм крутящего момента и работающий в паре с шестиступенчатым "автоматом". Именно такой к нам и привезут. При этом полным приводом Kia Sportage Ace не оснащается ни в одной из версий, хотя подвеска вседорожника - полностью независимая.