Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
37 минут назад

В Россию привезут альтернативный Kia Sportage

Российская Газета

В России появится Kia Sportage из Китая. Об этом "Российской газете" рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков.

В Россию привезут альтернативный Kia Sportage
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

"Данная модель находится в поставке, первая партия будет состоять из 100 машин. Мы ожидаем высокий спрос на эту модификацию на фоне выгодного сочетания цены и качества. Автомобиль представлен в максимальной комплектации. Интерес покупателей выражается в предзаказах: на данный момент уже законтрактовано два автомобиля", - отметил Стариков.

За кроссовер попросят 3 050 555 рублей. Среди опций можно выделить адаптивный круиз-контроль, систему голосового управления мультимедиа, GPS, телефоном, кондиционером, люком, систему контроля слепых зон, передний и задний радар, адаптивный автоматический дальний свет фар, дистанционный запуск двигателя, систему "стар-стоп".

www.autohome.com.cn

В КНР Sportage продается с приставкой Ace (в переводе с английского - туз, козырь). Автомобиль выпускается компанией Dongfeng Yueda Kia, и в основе кроссовера лежит Hyundai ix35. Sportage, к которому привыкли мы, называется в Китае по-другому - KX5.

www.autohome.com.cn

Визуально Sportage Age - это смесь Sorento и Seltos. Базовым для Sportage Ace является двухлитровый атмосферный мотор, развивающий 161 л.с. и 193 Нм крутящего момента и работающий в паре с шестиступенчатым "автоматом". Именно такой к нам и привезут. При этом полным приводом Kia Sportage Ace не оснащается ни в одной из версий, хотя подвеска вседорожника - полностью независимая.

В салоне - медиасистема Baidu с большим экраном на 10,25 дюйма. На панели приборов 7 дюймовый экран. У Sportage Ace сенсорный пульт управления климатической установкой.

Автоновости,Hyundai ix35,Kia Sportage,Hyundai,Kia,Алексей Стариков,Авилон,Baidu,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители