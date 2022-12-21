Volkswagen рассматривает возможность выпуска электрического Amarok

Volkswagen считает, что на рынке есть место для аккумуляторного внедорожника, работающего на базе технологии Amarok последнего поколения, сказал Петр Сульк, один из руководителей компании, в интервью веб-сайту WhichCar. Как только внедорожник выйдет, у компании появится финансовое обоснование для выпуска электрического пикапа Amarok.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Вскоре после того, как прошлым летом дебютировало второе поколение Amarok с технологией Ford Ranger под капотом, Volkswagen заявил, что не планирует выпускать его легкую пассажирскую версию (которая будет похожа на новый Ford Everest). Однако весной представители компании признали, что электрическая версия пикапа рассматривается к выпуску в середине 2020-х годов.