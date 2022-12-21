Volkswagen рассматривает возможность выпуска электрического Amarok

Volkswagen считает, что на рынке есть место для аккумуляторного внедорожника, работающего на базе технологии Amarok последнего поколения, сказал Петр Сульк, один из руководителей компании, в интервью веб-сайту WhichCar. Как только внедорожник выйдет, у компании появится финансовое обоснование для выпуска электрического пикапа Amarok.
Вскоре после того, как прошлым летом дебютировало второе поколение Amarok с технологией Ford Ranger под капотом, Volkswagen заявил, что не планирует выпускать его легкую пассажирскую версию (которая будет похожа на новый Ford Everest). Однако весной представители компании признали, что электрическая версия пикапа рассматривается к выпуску в середине 2020-х годов.
Петр Сульк отметил, что Ranger и Everest имеют одинаковые компоненты на 80%. Дополняя модельный ряд электрическим пикапом, а затем внедорожником, Volkswagen мог бы получить прибыль от крупномасштабного сокращения производственных затрат. Важно понимать, что Ford, который предоставляет донорскую платформу, еще не объявил о намерении электрифицировать ни Ranger, ни Everest.